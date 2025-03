Volvió al ruedo Marita Benavente

En diálogo con Tiempo de San Juan , Benavente compartió su motivación para reactivar su participación en la vida pública: “Soy una mujer con vocación de servicio e interesada por mejorar lo público en todo lo que se vincula al conocimiento, herramienta clave para la prosperidad, el bienestar y la soberanía de nuestro pueblo”. Para ella, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) no solo representa su espacio laboral como docente, sino también un compromiso real con la educación pública.

Junto a un grupo de docentes, nodocentes y estudiantes "Preocupados por el declive que sufre la Facultad de Ingeniería, formamos un espacio que busca realizar un diagnóstico profundo y proponer cambios significativos. Ahí surgió la fórmula: Ing. Víctor Doña a Decano e Ing. Emanuel Serrano Vicedecano”, explicó.

Al ser consultada sobre su decisión de sumarse a la candidatura de Víctor Doña, Benavente destacó su conocimiento sobre el ingeniero: “Sé quién es, sus valores, su enorme experiencia y capacidad de gestión, su persistencia para alcanzar los objetivos que impulsa el conjunto, su capacidad de escucha y su calidez y calidad humana. Confío que con el Ingeniero Emanuel Serrano, un joven docente, con experiencia en gestión y mucha empatía, estarán comprometidos con devolver a la facultad de ingeniería su antiguo esplendor, en revitalizarla y acompañarnos en el camino de posicionarla entre las más prestigiosas academias del país, sosteniendo una sana democracia institucional, sumando a todos y todas sin exclusiones"

Al regresar a su cargo completo de docencia tras ejercer como funcionaria, Benavente confesó que se encontró "Con una facultad desmejorada en varios sentidos: sin una clara estrategia de gestión, sin equipamiento moderno en aulas, aulas insuficientes, poca definición sobre las reglas del uso o no uso de la virtualidad, problemas edilicios con déficit en algunos servicios básicos y todos (trabajadores y estudiantes) sometidos a esfuerzos burocráticos inmensos, además del poco acompañamiento efectivo por parte de la gestión, a la búsqueda de financiamiento para equipamiento e investigación, como así también, una tenue relación con empresas locales, nacionales e internacionales. Esta articulación con empresas es fundamental para el desarrollo profesional de nuestros estudiantes, egresados y docentes-investigadores que pueden realizar sus primeras prácticas profesionales, así como también, aportar al medio social sus desarrollos en proyectos de transferencia tecnológica"

"Encuentro que el oficialismo, en ocasiones, no abre el diálogo ni facilita la participación de docentes en decisiones que son trascendentales y los implican. Entiendo que el manejo político de la Facultad y de la Universidad. No considero correcto que haya consecuencias negativas para quienes manifiestan disconformidad, más en Ingeniería, donde siempre ha habido una aproximación constructiva para solucionar los problemas que lógicamente toda comunidad puede atravesar. Por supuesto que lo que aquí expongo no es la totalidad, simplemente es un recorte de las cuestiones que me motivaron a participar, otros miembros de la comunidad tendrán sus propias opiniones y está muy bien que así sea"

¿Candidata?

Aunque aún no ha decidido si se postulará para un cargo, Benavente reafirmó su deseo de colaborar con la Facultad y la UNSJ, dejando claro que su compromiso con la educación y el bienestar de la comunidad académica sigue siendo su prioridad.

Víctor Doña, el exfuncionario que compite por el Decanato de Ingeniería

Doña es un nombre fuerte en Ingeniería. Tiene una vasta trayectoria académica y cuenta con la experiencia de la administración pública. Es la pieza que más resalta dentro del armado del decano de Arquitectura.

Desde octubre del 2024, el expresidente del EPSE está en la confección del tejido político universitario de Velasco junto con el dos veces rector de la UNSJ, Oscar Nasisi. Los dos ingenieros pusieron la lupa en el armado de su unidad académica. La Facultad de Ingeniería tiene un peso específico en la ponderación de los votos de sus profesores y estudiantes. Además de ser la que tiene mayor presupuesto asignado.

Doña competirá contra la actual vicedecana, Andrea Díaz, que tiene la responsabilidad de revalidar las credenciales del oficialismo que responde al rector Tadeo Berenguer, ya que el decano Mario Fernández dio un paso al costado por cuestiones personales relativas a la salud. También disputará con el principal opositor hasta ahora, el candidato de Jorge Cocinero, Esteban Fábregas.