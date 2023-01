Volvieron los roces entre la Corte y Fiscalía General: ahora por la plata

"Cuando le hago un pedido, me contesta cuando se acuerda y cuando quiere y en el tiempo administrativo que tiene, el cual es incompatible con el acusatorio. He sufrido demoras y falta de respuestas. Todo afecta, especialmente en los plazos", disparó el Fiscal General en declaraciones a Diario de Cuyo sobre la capacidad de respuesta de Victoria a sus pedidos.

Quattropani viene poniendo en el tapete la necesidad de que el Ministerio Público Fiscal maneje presupuesto propio y deje de depender de la Corte. Esto, según su óptica, debería establecerse por ley y por eso adelantó que buscará amplio apoyo político para conseguir que la Legislatura trate el asunto. El jefe de los fiscales dejó claro que se necesita independencia económica, según explicó, para "poder producir toda prueba importante en una causa, pagar un perito si no hay en el Poder Judicial o encarar pericias que hay que hacer fuera de la provincia porque acá no se pueden hacer. Sirve para mantener toda la infraestructura del Ministerio Público, tener movilidades y comprar todo tipo de material. Todo ello sin necesidad de pedirle permiso y recursos a la Corte".

En el camino de lograr la meta presupuestaria, el Fiscal General le tiró con munición gruesa al actual presidente de la Corte: "La actitud del doctor Victoria ha sido una piedra en el camino", aseguró. Y fue más allá, analizando que con una ley basta: "El doctor Victoria dijo públicamente que es necesaria una reforma de la Constitución para que el Ministerio Público tenga su presupuesto. Se trata de una cortapisa, fruto de un horror jurídico". Se explayó diciendo que "supongamos que el presidente no tiene muchas ganas de estudiar, que vea Mendoza, Río Negro, provincia y ciudad de Buenos Aires, Chubut, Neuquén. Puede copiar. En esas provincias, el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial y tiene su presupuesto. Hay que ser coherente. La Corte, por iniciativa legislativa, consiguió designar jueces interinos ante licencias prolongadas de sus titulares, cuando la Constitución prevé ese procedimiento sólo en casos de vacancias. Los sueldos de los jueces, según la carta magna, se fijan por ley, pero, por ley de autarquía, se delegó esa facultad en la Corte. No escuché a nadie invocar la necesidad de una reforma constitucional. Son errores muy oportunos. La Tierra no va a ser cuadrada porque lo diga el presidente".

Además, Quattropani señaló que "en el último año ha habido una parálisis en el progreso del sistema y un retroceso en la comprensión de la ubicación del Ministerio Público en el Poder Judicial y en el sistema acusatorio".

El fiscal General afirmó que Victoria "parece seguir entendiendo a un aparato administrativo de mediodía, que pueden paralizarse los juicios durante un mes, que se siga hablando de sábados, domingos y días hábiles e inhábiles".

La presidencia de la Corte se recambiará el próximo 28 de febrero y tras Victoria asumirá Guillermo De Sanctis, con quien Quattropani también ha tenido contrapuntos. No obstante, analizó que "no lo he charlado con De Sanctis, pero hay detalles que me dan esperanzas. Por donde pasó, no dejó lo mismo, hizo cambios para bien. Es una persona capaz de remover estructuras, poner en movimiento lo que está paralizado y es capaz de innovar. Uno podrá discrepar o no en algunas cosas, pero, si hay algo que está claro, es que no le gusta el status quo".

Este medio había dado a conocer una fuerte discusión que tuvieron ambos en 2020, pero Quattropani destacó que, "cuando se discute entre personas que quieren hacer y cambiar, el retorno del diálogo está a la vuelta de la esquina. Con De Sanctis no nos peleamos por no hacer, discutimos por hacer, en llevar un mejor servicio a la gente".

Roces de larga data

Las fricciones entre el Fiscal General y los ministros de la Corte no son nuevas. No son un dato menor, ya que se trata de funcionarios que deben tener una obligada y pulida relación para motorizar el aparato judicial. Algunos episodios destacados son estos:

-En agosto de 2012, el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, disparó ante la forma en que la Corte de Justicia presentó en público el proyecto de la Policía Judicial. “Me preocupa la falta de tacto político”, dijo. En ese entonces era otra la composición del máximo tribunal, cuya renovación histórica comenzó en 2019 con el ingreso de De Sanctis. El líder de fiscales dijo que “me ha parecido una enorme desprolijidad del Poder Judicial para con el poder político, para con los otros poderes del Estado, y quizás para muchos que pueden aportar algo, que esto se haya tomado como el proyecto definitivo, se haya dado a conocer a un sector de la prensa y nos comportemos como niños caprichosos, y una vez que hicimos un proyecto dentro de un laboratorio, después vamos al Ejecutivo y le decimos “vos pone la plata que la idea la puse yo”; y te voy a sacar gente de la Policía; y tenés que poner tanto fondo; y tenés que realizar tales obras… No es así como se maneja en las relaciones de los distintos poderes del Estado”.

-En diciembre de 2020, De Sanctis declaró en Diario de Cuyo que se había molestado con sus pares de la Corte: "me molestó que entre mis pares se filtrara un audio privado", aseguró en referencia al comentario sobre un video institucional que se conoció fuera del grupo de WhatsApp que comparten los miembros del máximo tribunal. Fuentes judiciales habían consignado que fue ese video el detonante del enojo de De Sanctis, por su aparición casi nula en las imágenes. Según esa información tribunalicia, la disputa había llegado a una charla entre el ministro de la Corte y Quattropani como puntapié inicial de una escalada de desencuentros por otros temas que terminaron mal.

-En diciembre de 2022, Quattropani presentó las cifras oficiales del trabajo de las Unidades Fiscales a lo largo del 2022 y, en el momento en que realizaba el balance de la tarea cumplida, aprovechó la ocasión para criticar a la Corte de Justicia por los feriados decretados. "En el Ministerio Público nos duelen los oídos cuando decretan feriados, porque para nosotros no hay descanso, las 24 horas hay gente trabajando en las UFIs. Para nosotros tampoco hay feria", afirmó ante los periodistas. Fue luego de que un feriado XL de los judiciales impactara en dos audiencias del mega juicio por expropiaciones.