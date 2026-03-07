sábado 7 de marzo 2026

Tiempo en la Vendimia 

Victoria Villarruell a TSJ: "Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer"

La Vicepresidenta estuvo presente en el desayuno de la Coviar. Dijo que no iba a hablar de su relación con Javier Milei.

Por Natalia Caballero
imagen

Pasadas las 9.30 la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó al hotel Hyatt donde tuvo lugar el desayuno de la Coviar. Antes de ocupar el lugar protocolar asignado, dialogó con la prensa pero anticipó que no iba a hacer referencia a su relación con Javier Milei. En diálogo con Tiempo de San Juan, adelantó que va a ir San Juan, ya que se trata de una de las cuatro provincias que aún no visita.

imagen

Cuando todavía no había luz, empezó a montarse el operativo de seguridad en los alrededores del paquete hotel donde todos los años se realiza el desayuno que congrega a empresarios vitivinícolas del país.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Tiempo de San Juan en la Vendimia “Me pueden esperar en San Juan”. Esa fue la respuesta de Victoria Villarruel ante la consulta exclusiva de Tiempo de San Juan durante el desayuno de la Coviar. Villarruel llegó al hotel Hyatt de Mendoza para participar del tradicional encuentro de la industria vitivinícola y evitó hablar sobre su relación con el presidente Javier Milei."
View this post on Instagram

Durante dos horas, dirigentes políticos y empresariales se reúnen y comparten opiniones en la previa al comienzo del evento. Es que en sí mismo, el rosqueo y marcar presencia son los activos que todos vienen a buscar en este tradicional encuentro.

Villarruel llegó bastante puntual: se esperaba su presencia a las 9.30 y sobre esa hora arribó por la puerta principal. No esquivó a la prensa, tampoco a los empresarios que la paraban en el camino y a los dirigentes.

imagen

Dijo que venía a hablar de la Vendimia, que no iba a hablar de su relación con el Presidente y destacó la fuerza productiva del interior del país.

Villarruel viene encabezando una gira por todo el país, que aún no incluyó San Juan. Ante la consulta de este medio, respondió que próximamente estará en la provincia ya que es una de las cuatro que aún no visita.

