Verónica Benedetto, en Off the record: Bullrich "no tiene la intensidad de Milei ni la pasividad de Larreta"

El miércoles, la dirigente del partido Propuesta Republicana (Pro) en Rawson, Verónica Benedetto, participó de Off the record -el streaming de política de Tiempo de San Juan- para hacer un balance de los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 13 de agosto.

La ex candidata a intendente de Rawson dijo que el resultado de la interna de Juntos por el Cambio en la provincia "era previsible" porque "Marcelo Orrego tuvo el apoyo de toda la gente que lo ha elegido hace muy poquito". En referencia, al triunfo del ala paloma que representó Emilio Achem y Nancy Picón por sobre los candidatos de Patricia Bullrich, que ganó a nivel nacional.

"Se dirimió la interna, que era importante y necesario. Ya tenemos candidata y fijado el camino", comentó Benedetto, que es parte del equipo local de la líder halcón que irá por la presidencia de la Nación. También opinó que, ante el avance de Javier Milei, que ganó las Paso, "Patricia tiene un discurso claro, no lo va a cambiar. No tiene la intensidad de Milei ni la pasividad de Larreta. Es el punto medio. Habla de un cambio profundo con certezas al corto plazo".

La dirigente consideró que el León libertario "representa a una parte de la sociedad que se volcó más a la derecha y que propone soluciones mágicas. Son un futuro incierto. Casi nada de lo que promete puede llegar a cumplirlo".

Por otro lado, Benedetto habló de la propuesta de Bullrich. "Patricia habla de un presupuesto con déficit cero. No podemos gastar demás. Hay que hacer un achique. Hay gente que pasó la vida en el Estado y no funcionó. Esa gente ya no hace falta", dijo.

Incluso, mencionó que ella misma como concejal de Rawson buscó "modificar la Carta Orgánica de Rawson. Doce concejales son muchos para la necesidad de Rawson y para lo que se trabaja".

El programa completo