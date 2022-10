Unas fotos y dinero destaparon la pulseada entre presidenta y ex presidente de una cámara comercial de San Juan

Era un duelo puertas adentro hasta que un concurso de fotografía destapó el conflicto en el Centro Comercial de la Capital de una de las cámaras más importantes de la provincia. Los protagonistas son el ex presidente y la actual presidenta. Ambos de renombre y trayectoria. Ambos con locales consolidados y una carrera comercial vigente. Ahora están enfrentados, no personalmente, pero sí en cuanto estilos y hasta formas de manejar los fondos de la entidad que conducen. Reconocidos fotorreporteros y un funcionario, también en la discusión.

52291995686_23be618817_b.jpg Laura Zini.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la competición fotográfica, que tuvo a dos reconocidos fotorreporteros como ganador en primer lugar y primera mención especial, nunca se pagó. Las fotos fueron elegidas -las tiene Minozzi en su negocio-, los puestos en que quedaron los concursantes se enviaron vía mail. Pero el dinero no llegó. Incluso, uno de los participantes tuvo que enviar un correo electrónico quejándose.

“Buen día, debido a la demora y falta de información de su parte, quisiéramos saber cuál es la fecha estimada que tienen para la entrega de premios y demás, disculpe si somos insistentes, pero ya pasaron cuatro meses y no hay alguien que dé respuesta ni información”, escribió uno de los fotógrafos, que pertenece a un medio gráfico de la provincia. Tuvo respuesta: “Debido al cambio de autoridades en el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico estamos a la espera de una fecha para la entrega de premios del concurso fotográfico”.

ebfb94bd-ce3c-4dfa-9458-fb85ef5ad7b9.jpg El mail de uno de los concursantes ante la demora en la entrega del premio.

¿Por qué esperan al Ministerio? Dos razones: el concurso estuvo organizado por Minozzi en conjunto con la cartera productiva, que era la encargada de subsidiar el premio, y como dice el mail, el cambio de autoridades, es decir, la salida de Andrés Díaz Cano y el arribo de Ariel Lucero demoraron los trámites. Esto es cierto. Así lo indicaron desde la Comisión Directiva actual, que dirige Laura Zini, dueña de la firma Mario Zini, de venta de artículos electrónicos.

Pero ese no es problema. El quid de la cuestión es que no saben con quién tratar porque carecen de información al respecto del concurso y también de otros temas. Según dijeron desde la CD, de la que Minozzi es parte, hay cierta reticencia a comunicar las gestiones pasadas.

En rigor, no es mucho dinero el que hubo en juego. El primer premio de los fotógrafos profesionales era de 100.000 pesos y el segundo de 80.000 pesos. También estaba la categoría amateur con montos menores. Pero desde el entorno de Zini indicaron que “no tenemos los fondos” y que tienen que “soportar” -tales fueron las palabras- “una transición sin tener información, datos”. El dardo es para el predecesor, Minozzi. “Esta gestión es nueva y no queremos quedar pegados”, resaltaron colaboradores cercanos a la comerciante. Y se quejaron: “Nos cayó de arriba” esta situación. Aunque sospechan que no será la última. Por eso, están trabajando para impulsar un auditoria interna que sanee las cuentas de, al menos, los últimos dos años.

657cacfc-6705-4a49-9b35-95e3d6cd392c.jpg La publicación original con la invitación al concurso.

El inicio fue llamar, a través de una carta notarial, a Minozzi, para que dé explicaciones sobre cómo tramitó el premio. La cita está programada para el lunes. De momento, estimaron que lo hizo ante el titular de la Agencia de Calidad San Juan, Eduardo D'anna, pero argumentaron que primero buscarán dar con la información de los propios antes que ir a fuentes externas. Este medio intentó en reiteradas ocasiones dar con el funcionario, quien no contestó los llamados telefónicos.

“Esta comisión no es unipersonal y trabaja como un cuerpo colegiado. Somos un grupo de mujeres que venimos a poner las cuentas en orden”, dijeron, en tono de reproche al personalismo del que acusan al presidente anterior. El ex titular sí contestó a Tiempo de San Juan y dijo que esto es parte de “una operación” de “alguien que quieren ensuciar esto”. Confirmó que el concurso lo gestó junto a Producción y luego pasó a manos de D'anna. “Tengo las fotos impresas, que fueron elegidas por un jurado importante”, destacó. También apuntó que el Centro Comercial “es un único sano y sólido” en comparación a otras cámaras.

dario-minozzi.jpg Darío Minozzi.

Las desavenencias de Minozzi y Zini iniciaron a mediados de año cuando se repartieron en reuniones. Mientras la flamante timonel tuvo un encuentro de agenda con el gobernador Sergio Uñac, el ex presidente estuvo con el radical Facundo Manes, por ejemplo. Parecía una estrategia coordinada. Pero no es así. Tienen miradas diferentes y, según dijeron, no trabajan en conjunto. Por eso la auditoría, pensaron desde el círculo de Zini, es la mejor manera de alejarse de a figura del ex.