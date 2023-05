Uñac o Sáenz: Un célebre analista político incluyó al sanjuanino en el tablero de aspirantes a presidente

“Si tiene que haber una recuperación del peronismo, esa recuperación viene desde las provincias. Se habla de fórmulas en el aire como si no existieran Uñac o Sáenz. A los gobernadores veo que no los tienen en cuenta todavía", señaló.

image.png El "Turco" Asís abogó por Uñac como candidato presidencial.

Asís basa, en parte, su reflexión en el triunfo de los oficialismos provinciales, especialmente los peronistas, en el contexto que muestra a un gobierno nacional con pocas chances electorales.

Por otro lado, evaluó que la salida a la crisis es “por el centro”, y allí volvió a referirse al gobernador sanjuanino: "Puede ser cualquier gobernador como Uñac, Schiaretti y puede ser Scioli. Son tipos que representan el no conflicto, y en una sociedad tan atenazada y tan cargada de conflictos, es importante tener tipos que se puedan sentar y hablar”.

Con respecto a las otras candidaturas presidenciales, le bajó el precio tanto a la de Wado de Pedro (que hoy suena como la más probable) y a la eventual de Axel Kicillof.

Sobre el ministro del Interior apuntó: "Wado me parece un excelente funcionario, puede ser. Si vos me preguntás, creo que le faltan dos o tres hervores y un par de horas de baño maría todavía para aspirar a una candidatura presidencial. Si vos me decís que lo quieren posicionar, me parece perfecto".

Con respecto al gobernador de Buenos Aires que se resiste al empuje camporista para subirlo a la pelea presidencial, reflexionó y lo colocó en un extremo: "Axel es para otro modelo de país. Yo creo que Argentina sale por el lado del centro y Axel representa mucho más esta ficción progresista que tiene que ver con un kirchnerismo que tiene que avalar también todas las tramitaciones de Massa por una cuestión del Fondo, por ejemplo. Parece que es el juego del policía bueno y el policía malo".

Javier Milei también fue material del análisis de Asís. Acerca del libertario, recomendó “no racionalizar lo que dice. Es entrar en su trampera y todo aquel que quiera discutirle, pierde. Milei no es importante por lo que dice y propone, es importante por lo que el tipo genera en una sociedad que está sobrecargada de fracasos".

Y sumó: "Milei interpela, impone y cuestiona otra interpretación de la historia contemporánea. 10 o 15 años atrás no iba a pasar tan fácilmente una candidatura vicepresidencial de la señora Villarruel. Que hoy pueda presentarse y tenga una cierta adhesión juvenil, me parece que son elementos para discutir".