Defensa de Uñac en sede internacional: qué busca ganar y cómo impactaría en las elecciones de San Juan

Entre los ejes de este nuevo episodio están que Uñac busca defenderse como ciudadano, no como gobernador; que una eventual decisión de un organismo internacional no influye en lo que decida la Corte Suprema respecto de las elecciones en San Juan; y que Uñac buscará en el tribunal internacional no que dirima sobre su candidatura sino que quede en evidencia que fueron vulnerados sus derechos, como una suerte de reivindicación personal.

Cuando la Corte Suprema sigue sin expedirse sobre la cuestión de fondo que plantearon las dos presentaciones que hicieron integrantes del frente opositor Juntos por San Juan, sobre si Uñac está habilitado por la Constitución para jugar por un nuevo mandato, ya se conoció la estrategia del gobernador sobre los pasos a seguir en caso de que el fallo sea adverso, es decir, que lo bajen de la competencia donde hasta ahora fue suspendido.

Quien echó luz sobre este asunto este lunes es el apoderado del Frente San Juan por Todos, Marcelo Espósito, en declaraciones a radio Estación Claridad. Explicó que Uñac se propone ir, en caso de que la Corte Suprema no lo deje jugar para las elecciones, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son organismos autónomos, que dependen de la Organización de Estados Americanos, y que resguarda en los países miembros los derechos humanos fundamentales, actuando en caso de que sean vulnerados esos derechos. Tuvo protagonismo por ejemplo en hechos de las dictaduras militares.

"Oportunamente el doctor Uñac, que no ha sido parte tanto del proceso del Tribunal Oral de la provincia como ante la Corte Suprema, en el Frente se hizo una presentación respecto de la impugnación como candidato, y esa presentación hizo resguardo de la posibilidad de recurrir ante la Corte Interamericana en caso de que haya fallos adversos, que coartaran el derecho del doctor Uñac, tanto en la faz política pasiva como activa para ser elegido y poder ser elegido.

En el caso de ir a este tribunal internacional, Uñac lo hará en nombre propio, como ciudadano, se presume que con abogado particular. Esto difiere de la situación hasta ahora donde participa Fiscalía de Estado, a través de su titular Jorge Alvo, quien ha interpuesto las contestaciones tanto a los cuestionamientos en la justicia electoral local como en la Corte Suprema. Esto es así porque las dos presentaciones que hizo Juntos por San Juan, la de la subagrupación de Marcelo Orrego y la de Sergio Vallejos, fueron contra la Provincia de San Juan. "Es lógico que ambas presentaciones demandaran a la Provincia por una cuestión práctica, ya que la Corte no entiende en cualquier tema, se hizo así para que la tome a la cuestión con competencia originaria. Pero en la justicia electoral ni en la Corte nunca se le dio participación al ciudadano Uñac.

Según la visión uñaquista, son varios los derechos del ciudadano Uñac que están en juego. "No está siendo tratado con igualdad ante la ley, si la Corte da un fallo adverso nos diría que hay un solo ciudadano en San Juan que puede ser gobernador tres veces y el resto no. También se vulneró el derecho de defensa porque Uñac no ha sido parte en ningún siendo que es, en el caso de un fallo adverso, el principal afectado", mencionó Espósito. Además, enumeró otros: "la Corte actuó como organismo competente cuando no lo es; suspendió a los sanjuaninos las elecciones cuatro días antes, no le dio derecho de defensa, ha violado la igualdad ante la ley y una serie de irregularidades procesales, todos derechos consagrados ante la Carta de Derechos Humanos de la OEA".

¿Un fallo de alguno de estos tribunales internacionales puede mantener suspendidas las elecciones? La respuesta es, en principio, no. Espósito explicó que la Corte Suprema es la última instancia de apelación respecto de la cuestión de fondo que es habilitar o no a Uñac, y el gobernador ya dijo que obviamente acatará lo que decida. Espósito explicó que las elecciones están suspendidas, porque dio lugar a una medida cautelar de suspender las elecciones. Respecto a si el fallo fuera negativo, el ciudadano Uñac podría ir a pedir que se resguarden sus derechos. Pero en la parte práctica, la Corte va a levantar la suspensión, con lo cual el proceso electoral debe reanudarse, no hay proceso nuevo, sino que debe echarse a andar el calendario de elecciones para las categoría suspendidas que son gobernador y vice. "Si Uñac no fuese habilitado, solo la subagrupación Vamos San Juan debería cambiar su formula a gobernador y vice y reimprimir sus votos".

Así, el funcionario aclaró que con su eventual presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Uñac no buscará que este lo habilite como candidato sino que un organismo externo diga que se vulneraron sus derechos como él sostiene. Esto, en pocas palabras, bajo la estrategia de Uñac sería limpiar su buen nombre en las esferas política y personal, y dejar al descubierto que la Corte Suprema actuó con fines políticos a favor de la oposición. Un dato no menor es que el sanjuanino podría ser candidato en las elecciones nacionales.

En todo este enmarañado proceso, existen tiempos a cumplir. La Constitución de San Juan y el Código Electoral provincial prevén plazos máximos para que se hagan las elecciones sanjuaninas, si no van junto con una elección nacional que sería el 22 de octubre, estipula que son entre 60 y 250 días respecto del cese de los mandatos, que es el 10 de diciembre. Por lo cual, el Tribunal Electoral provincial debería reanudar el calendario electoral independientemente de la presentación que haga Uñac. Y entiendo que la presentación que haría Sergio Uñac es que en algún organismo se pueda echar luz respecto del planteamiento y en todas las vulneraciones de las que ha sido víctima".

Espósito expresó que "entiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podría dar una cuestión suspensiva sino definir sobre la cuestión de fondo, una vez que lo hizo la Corte y establecer una reivindicación de los derechos vulnerados del doctor Sergio Uñac".

Y detalló sobre una eventual sentencia a favor de Uñac por parte del tribunal internacional que no está muy claro qué alcances tendría en la práctica. Sostuvo que esto es porque "no hay demasiados antecedentes ni unánimes y de su aplicación". Y remarcó que "conociendo al ciudadano Sergio Uñac me parece que él no apunta a una cuestión indemnizatoria, ni sancionatoria. Me parece que él está buscando que se sepa la realidad de que Uñac no se levantó un día y dijo 'quiero ser candidato a gobernador, sino que hizo un análisis y presentación de lo requerido, con el derecho adquirido a ser candidato. Y segundo, sentar un antecedente que es dar las bases reales del federalismo, porque la Corte se mete arbitrariamente y perjudica a toda la ciudadanía de la provincia".

