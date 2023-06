Uñac dio pistas sobre su futuro y le tiró un palito a ¿Gioja? 

"Lo tengo totalmente definido, cosa que no podemos adelantar. En una semanita lo haremos, pero estamos conversando. Hay algún tipo de esquemas. No puedo no reconocerle a la sociedad que me interesa muchísimo que quienes puedan asumir, me entusiasma mucho que sea Rubén Uñac y Cristian Andino, tengan gente que tenga una perfecta conexión con los intereses de San Juan", expresó el mandatario provincial en rueda de prensa.