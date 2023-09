Uñac dijo que son alrededor de 30.000 sanjuaninos los que dejarán de pagar Ganancias

"Nosotros creemos que hay entre 25... No está definido, determinado todavía el número, pero entre 25 y 30.000 trabajadores que dejan de pagar. O sea, que tienen un aumento que puede oscilar entre un 20 y un 25%, como realmente tangible un aumento de sueldo en el salario de esos trabajadores, que incluye todos los trabajadores de la vida diaria. Digo, el sector de camioneros que tiene un ingreso, el sector de los choferes de colectivo que pagan, las docentes de la provincia, el médico, el enfermero. Toda esa franja de trabajadores sanjuaninos y argentinos deja de pagar impuesto a las ganancias. Es una gran noticia para el país", dijo el mandatario en rueda de prensa este jueves, en la entrega de un barrio en 25 de Mayo.

Uñac le dedicó un análisis a la conducta de que los legisladores de Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional: "la verdad que sorprende. Hay que hablar de que en este caso Javier Milei tuvo coherencia, porque pidió la eliminación y cuando llegó el momento de votarlo, votó la eliminación. Pero Juntos por el Cambio, pidió la eliminación y le decían al candidato a presidente nuestro que por qué no lo sacaba si estaba en el cargo. Cuando lo sacó, votaron en contra".

Y profundizó sobre el tema que "hay que tener coherencia con eso. Nosotros dijimos siempre, lo que pasa es que no estaban dadas las condiciones, que el salario no es ganancia. Es lo que te permite poder vivir, llegar algunas veces a fin de mes, otras veces no tanto, teniendo en cuenta la inflación que hay. Pero bueno, hemos sido contestes y coherentes con eso. Cuando hubo margen y posibilidad, inmediatamente eliminamos y han quedado solo 80.000 trabajadores en todo el país pagando impuesto a las ganancias, que son los que cobran mucho".

Desempleo y el trance de la construcción

Uñac destacó el último dato dado a conocer por el INDEC. Se trata del segundo informe trimestral de 2023 sobre indicadores socioeconómicos, el cual ubica a San Juan, con un 2,4%, entre las provincias con menos desocupación del país. A nivel nacional, asimismo, el desempleo alcanza el 6,2 %.

"Son buenas noticias desde el punto de vista de lo laboral, la medición del segundo trimestre de este año ha dado un descenso del 0,6% en la desocupación, así que tiene que ver con esto, con mucha obra pública, con mucha inversión del presupuesto en obra pública, que determina más mano de obra ocupada en la provincia de San Juan", evaluó el pocitano.

También recaló Uñac en los puestos laborales que hay en juego en el sector de la construcción y de la reciente reunión que mantuvo con los empresarios del rubro para darles tranquilidad sobre los pagos. "Son muchos puestos de trabajo, es una realidad. Según la última medición del IERIC, San Juan dio casi 12.000 trabajadores. Obviamente eso ha tenido que ver con mucha inversión privada, pero fundamentalmente mucha obra pública. El 30% del presupuesto va destinado a la obra pública. Me expresaron esto los dirigentes de la Cámara de la Construcción en la provincia de San Juan. Bueno, nosotros podemos hablar hasta lo que nos compete, que es hasta el 10 de diciembre seguro. Creo que estuvieron, pero ellos están recién poniéndose a tono, así es que seguro habrá más precisiones hacia adelante".

A la vez, evaluó que: "sí es necesaria, obviamente, una planificación respecto de lo que va a pasar el año que viene. No solamente en lo presupuestario, sino en el desarrollo en sí mismo de las distintas actividades que tienen que ver con el Estado".

Uñac descartó aplicar compras directas para obras públicas, como pasó en Chimbas, donde una operatoria así, sin licitación mediante, acaba de ser autorizada por el Concejo Deliberante para hacer un asfalto. "Los volúmenes que maneja el Estado Provincial son muy grandes. Me parece bien lo que se aprobó en el Concejo de Chimbas, pero nosotros primero que venimos con un volumen de obra pública que no sé si nos permita generar nuevas licitaciones. No está dentro, por lo menos, lo proyectado en los dos o tres meses que nos están quedando".

Sí reconoció que "lo que estamos haciendo es tratar de ir apurando". Y detalló que "es verdad que por ahí cuesta movilizar los expedientes y, bueno, lo hacemos, lo intentamos. La burocracia es parte del Estado también, pero si vos mirás el contexto de las provincias argentinas, el volumen de inversión y de pago que tiene la provincia de San Juan no lo tiene ninguna otra provincia. El sector de la construcción deberá reconocer que esta fue la única provincia que sacó una nueva ley de redeterminación de línea de base que ha permitido mantener operativa la obra pública. Es la única provincia del país. Así es que más esfuerzos los sanjuaninos para mantener la actividad no podemos hacer".