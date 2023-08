Uñac dijo qué pasará con los contratados estatales durante la transición

Uñac destacó que "la provincia de San Juan es de las provincias que tiene menor cantidad de trabajadores estatales, comparada con todas. En comparación con Jujuy, nosotros 45.000 y ellos 85 o 90.000 trabajadores, con una economía relativamente parecida. El crecimiento que ha tenido la ocupación o la baja del desempleo ha estado centralizado en que el sector privado, por políticas dirigidas desde el sector público, ha generado mayores puestos de trabajo. Así es que a los contratados, la absoluta tranquilidad", analizó.

El mandatario y candidato a senador de Unión por la Patria, remarcó que los contratados entrarán a planta permanente "tal cual establece la ley de hace dos años, o sea, no es que una cosa que porque las elecciones tuvieron un resultado... Hace dos años que salió esta ley, y se está trabajando en la inclusión a la planta de los que cumplan los requisitos, lógicamente. Tampoco puedo asegurar en términos abstractos, porque puede haber algunas situaciones particulares, de gente que por ahí no cumple y obviamente magia no podemos hacer. Pero sí, ceñirnos y atarnos a lo que estableció la ley que fue aprobada hace dos años".

Mensaje para los docentes

También se expresó Uñac sobre la negociación salarial con los estatales sanjuaninos, en particular sobre la paritaria docente, en el marco de la cual todavía no hay acuerdo pese a que hubo diversas propuestas de aumento oficiales. La próxima cita será este lunes 14 de agosto, después de las elecciones PASO, reunión en la que UDAP, UDA y AMET responderán si aceptan la oferta gubernamental.

"A los docentes, llevarles la tranquilidad de que vamos a hacer el máximo esfuerzo y en el marco de la responsabilidad. Nosotros tenemos que entender que si bien es verdad que la mitad de los trabajadores del Estado corresponden al sector de la docencia, de creo que son 45.000 los trabajadores, 21 o 22.000 son trabajadores desde la docencia, son maestras, maestros, que además ejercen una tarea inconmensurable, más que importante en el Estado y en la sociedad, fundamentalmente. Pero, bueno, el Estado tiene límite", analizó Uñac este martes.

Y ahondó: "Nosotros hemos llevado el sueldo de la docencia, el sueldo testigo medio, a estar entre los más importantes, de las tres provincias más importantes del país. Entonces, ahora entramos en un marco de responsabilidad de la transición, que implica hacer esfuerzos sin tirar las finanzas por la ventana. Entonces, en eso tenemos que ser absolutamente prudentes. Y lo vamos a hacer como corresponde, pero vamos a hacer, vamos a seguir haciendo el máximo esfuerzo en ese sentido", prometió.