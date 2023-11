Uñac, días antes de dejar la Gobernación, habló sobre sus canas y su soledad

"En el primer cuadro que obviamente fue el que se repartía entre los ministerios, yo estaba con pelo negro y ahora tengo muchas canas. Eso es el ejercicio, la experiencia, pero es el paso del tiempo también. Uno puede aplicar que la función desgasta, la función desgasta, es una realidad, pero está el paso del tiempo. Yo llegué con 41 años a vicegobernador, con 45 a gobernador y me estoy yendo con 53. Bueno, son ocho años más, y obviamente eso deja su huella", apuntó.

Y no se privó de responder con aire filosófico a una consulta de la prensa: "Sí, el poder genera soledad, esa es la pura verdad, porque las decisiones uno pregunta, se nutre, hay gente que puede darle el mejor consejo, pero al final todo pasa por uno, la decisión la tiene que tomar uno. Uno no puede decir, ah, no salió bien, no, me dijo tal o cual, la decisión pasa por uno, tiene que ser el responsable".

Y dijo que "es muy difícil gobernar". Se mostró emocionado al decir que "yo sentía la satisfacción porque me he criado en esto, nunca me pesó nada, siempre fui creyendo, después no me salía, pero yo creía que cambiaba el mundo, y así arrancaba las mañanas, yo contra el mundo, cambiando las cosas que yo pretendía cambiar. Algunas me salían, otras no tanto, como corresponde. Pero por imperio de los sanjuaninos y por acompañamiento de los sanjuaninos hemos dado vuelta cosas que por ahí parecían inimaginables", aseguró.

Y concluyó, en referencia a su nueva función como senador nacional: "yo soy un agradecido, yo disfruté lo que hice, lo disfruté, empiezo una nueva etapa en mi vida y la empiezo de la misma manera que empecé la de intendente, la de vice, la de gobernador, creyendo que yo voy a cambiar el mundo. Las condiciones son las que son, pero yo le pongo la fuerza necesaria para que nada ni nadie detenga cada uno de los sueños que uno imaginó. En el caso anterior, bueno, gobernando San Juan, en este caso será representando a San Juan en el Congreso de la Nación, para yo ir a discutir las cosas que a San Juan le convienen".