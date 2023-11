La sugestiva frase de Uñac sobre ser parte del eventual gabinete de Massa

"¿Va a cumplir funciones desde el Senado, o en el caso de ser presidente Massa iría a un cargo ejecutivo?", le preguntaron a Sergio Uñac este lunes en rueda de prensa. Lejos de descartar de cuajo la chance de ser funcionario en un eventual gabinete nacional massista, el sanjuanino respondió que "esas son más informaciones del orden mediático que real" pero a la vez reconoció que "conversaciones puede haber". Agregó que "hasta el momento yo he sido elegido para representar los intereses de San Juan en el Senado, esperemos poderlo cumplir desde ahí".

El pocitano está a full jugando en la campaña hacia el balotaje. Dijo que es probable que viaje durante esta semana a Buenos Aires para poder incorporar seis municipios sanjuaninos al programa del candidato de Unión por la Patria, referido a ciudades seguras. El requisito es tener más de 50.000 habitantes y por eso hay comunas sanjuaninas que podrían ser parte del plan, consignó el mandatario.

¿Y para el debate entre Massa y Javier Milei estará en Buenos Aires? "Estuve en los dos anteriores y es probable que si nos invitan a los gobernadores que podamos acompañar", aseguró. Y aprovechó para pegarle al libertario: "Ahora vemos algunos cambios, vemos que sobre la marcha van cambiando las propuestas originales, bueno, somos respetuosos de eso, pero nosotros seguimos siendo lo mismo, diciendo lo mismo, e intentando que a partir del 10 de diciembre, con la presidencia de Sergio Massa, podamos consolidar lo construido e ir por las cosas que nos faltan hacer", le espetó al aspirante de La Libertad Avanza.

Además, Uñac mencionó que la campaña en San Juan de cara al 19 de noviembre, se centra mucho en coordinar "con los dirigentes, con los intendentes, con los presidentes de junta, con los presidentes de las unidades básicas, de llegar a todos los rincones, sin cambios, tratando de llegar al 19 de noviembre de la mejor manera".

A la vez, el senador electo analizó que "me parece que un país previsible es lo que intentamos nosotros plantear, sobre la base de educación pública para todos, salud pública, ¿qué es lo que tenemos? Tratándolo de mejorar y no involucionar pasando desde una salud pública a una salud privada, de una educación pública a una educación privada, porque además el común de los argentinos no lo va a poder pagar".

Y finalizó haciendo una lectura sobre el final de sus días como gobernador de San Juan: "Pendientes siempre quedan muchas cosas, pero las sensaciones son de mucho agradecimiento a los sanjuaninos. Nos vamos habiendo posicionado la provincia de San Juan, dejando buenos indicadores en materia económica, en materia de salud, cultural, turismo, energética", analizó.