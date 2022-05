Uñac contó cómo fue censado y agradeció a los sanjuaninos

"En mi casa ya nos censamos. Lo hicimos via internet y a las 8.30 fui censado y me quedé conversando con la censista", contó el gobernador Sergio Uñac al visitar la sede censal en Infinito por Descubrir.

"Me parece que el censo sirve y está muy bueno saber no solo cuántos somos sino quiénes somos. Eso permitirá redefinir ciertas políticas de Estado y no podremos mirar para el costado", analizó.

También opinó que "estoy muy conforme con lo que se da en el censo rural, poner en relieve el trabajo de todos los censistas. San Juan se destaca por el apego a las normas. En general en la pandemia fueron respetuosos de las medidas".

"Me imagino que Marcos Lavagna tendrá mucho trabajo ahora pero me comunicaré con él para contarle sobre el desarrollo del censo en la provincia", destacó.

"Es sumamente importante el trabajo de los intendentes. Es también importante que hoy haya transporte. Vamos a presentar el proyecto para el reparto equitativo de los fondos", concluyó