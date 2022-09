Uñac congregó al peronismo sanjuanino para "defender la democracia" tras el atentado a Cristina Kirchner

Este viernes es feriado nacional. Así lo decretó el presidente Alberto Fernández tras el intento de asesinato contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner . San Juan adhirió en pleno y Sergio Uñac congregó al peronismo para "defender la democracia". El gobernador -en su rol de presidente del Partido Justicialista- dijo que "fue uno de los días más tristes de la historia de la Argentina reciente". También refirió: "Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino".

Comunicado Acto en Plaza de Mayo: "Unidad nacional, pero no a cualquier precio"

La dirigente de Chimbas llamó a "unir para reflexionar". El atentado contra Fernández de Kirchner "nos pegó muy hondo en nuestros sentimientos e ideales". "Es lamentable que nos tengamos que reunir porque quisieron atentar contra una mujer luchadora por la democracia y los derechos. Me siento atacada como mujer, como política y como madre", sentenció.

26b8c5dc-5f35-4d3c-b01f-019edee0d396.jpg

En tanto, Gattoni dijo que la situación le generó "bronca" y pidió "repudiar fuertemente" ese tipo de acciones violentas. "Volvemos a ver a qué se recurría a atentar contra la vida para dejar de expresar una idea. Lo hemos sufrido como movimiento. Nos llena de tristeza", comentó.

Luego, Uñac tomó la posta y agradeció la presencia del Congreso Provincial, jóvenes, rama femenina, y compañeros sindicalistas de la CGT y las 62 organizaciones. Habló de la reunión con el Gabinete provincial para analizar lo ocurrido en Recoleta y del encuentro con los referentes del Frente de Todos en San Juan: coincidimos en que es un "ataque directo al corazón de la democracia".

Puntualizó sobre el porqué de la congregación peronista de este viernes a la tarde: "Más allá de reunión y marcha, era necesario -por el rol de los partidos políticos en este orden democrático que hemos decidido alcanzar desde 1983- que nosotros, que somos el partido más representativo, no solamente de San Juan, sino de la Argentina, nos convocáramos en nuestra casa a reflexionar". Calificó el intento de asesinato a la Vicepresidente como "uno de los días más tristes de la historia de la Argentina reciente".

Finalmente, señaló que "Cristina Fernández es vicepresidenta de la Nación elegida legítimamente por el voto popular y por ende es la representante de una de los instrucciones democráticas más importantes que tiene la república" y pidió que los argentinos digan "nunca más" a la violencia. "Hay gente que no entendió que pensar distinto no significa dividirnos, solo significa tener puntos de vista distintos sobre una misma realidad”, espetó. Y usó la máxima peronista: "Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino".

"Qué quilombo se va a armar"

La militancia joven entonó el tradicional cántico: "Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar".