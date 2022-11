Uñac busca extender el "dólar agro" y revisar tarifas eléctricas para productores

Uñac opinó que "he podido leer las medidas rápidamente, Me parece importante, no tengo el desglose, pero sé que hay un dólar diferencial para las economías regionales que es bueno. Y he leído que hay quejas porque es hasta el 31 de diciembre, por lo que vamos a tratar de posponerlo todo lo que se pueda". Sobre más detalles, el mandatario dijo que "él (por Massa) va a dar todo lo que esté a su alcance. Los productores piden más plazo y me parece que el ministro es razonable establecer un tiempo perentorio, y si esto funciona deberemos extenderlo".

Por otro lado, el gobernador valoró que "hay subsidios, créditos, Repro, y nos pide un esfuerzo en la tarifa eléctrica, de manera que vamos a estudiar con el EPRE para ver qué esfuerzos podemos hacer". Este anuncio tiene que ver con la solicitud de Massa que dirigió directamente al gobernador de Mendoza, presente en el acto, Rodolfo Suárez, y quedó como tiro por elevación para todos los caciques provinciales que contempla el salvataje nacional. Le pidió que reduzca “entre el 40 y el 50 por ciento la tarifa de electricidad para los próximos 18 meses”, como parte de los beneficios que otorga la “tarifa social”. En este marco, el ministro nacional enfatizó: ”Cuando el esfuerzo lo hacemos todos lo disfrutamos más como sociedad. Veo acá representantes de distintas líneas políticas, hasta algún libertario, lo que demuestra que cuando la situación es crítica nos podemos juntar”.

Gestiones por el mosto

También adelantó Uñac que prevé hacer gestiones con Massa por el "impuesto al mosto". Días atrás se conoció una denuncia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos por supuesto dumping y subsidios sobre el jugo concentrado de la uva. La denuncia de Estados Unidos contra dos empresas, Fecovita y Cepas Argentinas, genera una señal de alerta en todo el negocio, ya que el mencionado país representa casi el 40% del destino de las exportaciones locales, donde también juegan un rol de importancia China, Japón y Canadá, entre otros.

"Obvio que preocupa, eso nos deja fuera de competencia respecto de la rentabilidad y los costos para poder ingresar a un mercado tan importante, pero son temas que vamos a seguir trabajando, vamos a ver cómo lo equilibramos. Es probable que durante esta semana pueda reunirme aunque sea unos minutos con el ministro de Economía y vamos a desglosar todos estos temas", anunció el sanjuanino.