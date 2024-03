Uñac, antes de la sesión por el DNU: "Hay un Gobierno que no está funcionando como debería"

"Es una convocatoria que hace la vicepresidenta para el tratamiento del DNU, que es lo que tiene que pasar, y nosotros estamos acá para trabajar, para sesionar, para aprobarlo o rechazarlo. San Juan es una provincia que tiene como eje del desarrollo económico la minería y se bajan dos leyes que no tienen ningún tipo de trascendencia, pero paralelamente tenemos un ministerio de minería o secretaría que no tiene funcionarios. Hubo una feria en Toronto donde el Gobierno Nacional no envió ningún funcionario para incentivar la llegada de inversiones, así que lo relevante es que hay un gobierno que no está funcionando como debería", apuntó Uñac.