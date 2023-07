Una voz fuerte del Partido Bloquista pidió "libertad de acción" para no votar a Sergio Massa

La semana pasada, una reunión del Comité central del Partido Bloquista tuvo un duro cruce entre dos dirigentes de envergadura: la vicepresidenta Laura Adámoli y la diputada nacional Graciela Caselles. El tema: el alineamiento con un precandidato a la presidencia de la Nación. La disyuntiva: acompañar o no al presidenciable de Unión por la Patria, Sergio Massa. Fuentes internas dijeron a este medio que hubo un encendido debate y que el líder partidario, Luis Rueda, intervino de manera salomónica a favor del ministro de Economía. La razón: en la lista de precandidatos a la Cámara de Diputados está la correligionaria Melisa Naveda. Sin embargo, la cuestión, tal parece, que no quedó zanjada.

Adámoli se convirtió en una voz fuerte del partido de Federico y Aldo Cantoni en los comicios internos del 2020. Su nombre fue unos de los caballos de batalla en una disputa que llevaba apellidos históricos porque la otra parte estaba conducida por Juan Domingo Bravo, hoy precandidato a senador nacional por Patricia Bullrich. La mujer mostró afinidad con Juntos por el Cambio, pero se plegó a las directivas orgánicas de Rueda, que sostuvo la alianza con el peronismo en el Frente de Todos. Ahora tuvo una queja: "Yo soy orgánica y estoy dentro de la conducción del partido, muchas veces por ahí inconsulta, pero bueno, adopto y acepto. Entonces quizás ahora hay cosas que yo no me voy a ir de la línea, eso me parece que tiene que ser una cuestión evolutiva, mi postura siempre fue clara".

También comentó que tiene un favorito para llegar a la Casa Rosada. "Ah no, es muy comprometido, sí hay alguien que me gusta, vamos a hacer algo, solo te voy a decir es hombre, no es mujer", dijo Adámoli. ¿Coqueteó Horacio Rodríguez Larreta?