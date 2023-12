Una por una, las figuras internacionales que presenciarán la asunción de Javier Milei

No será el único mandatario nacional que llegará para ver el paso de mando. Entre los que confirmaron su asistencia días atrás se encuentra el presidente de Chile, Gabriel Boric; el mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el presidente de Paraguar, Santiago Peña y el de Ecuador, Gustavo Noboa.

Fuera de los límites latinoamericano llegarán los presidentes de Hungría, Viktor Orban, de gran afinidad ideológica con el mandatario electo, y de Armenia, Khachaturyan Vahagn. También asistirá a la ceremonia el canciller de Israel, Eli Cohen, en una muestra de agradecimiento por la clara posición pro-israelí del futuro gobierno de Milei, que ha anunciado incluso el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

También se aguarda la presencia del rey de España Felipe VI. Además, anunció su viaje al país Santiago Abascal, líder de Vox, el partido líder de la ultraderecha española.

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, también confirmó su presencia, quien llegará junto a su hijo, Eduardo Bolsonaro, quien ha mostrado gran afinidad con Milei. El mandatario de Brasil, Lula da Silva, declinó la invitación. En su lugar enviará al canciller Mauro Vieira.

Desde la embajada de Estados Unidos aún no confirman a los enviados de ese país, ya que –según afirmaron– la decisión “la toma la Casa Blanca”. Pero es probable que estén Juan González, asesor de Biden para América Latina, o algún funcionario que dependa del jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, quien recibió a Milei la semana pasada en Washington.

Por Gran Bretaña, a la espera de un mejor vínculo que el que sostuvo con el gobierno de Alberto Fernández, estará David Rutley, ministro a cargo de las Américas y con rango de vicecanciller. Rutley ya estuvo aquí en marzo y fue recibido por el vicecanciller Pablo Tettamanti, una reunión en la que, según el visitante, coincidieron en una condena conjunta a la invasión rusa a Ucrania.

Hasta el momento no se ha confirmado si el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará al acto. Eso sí, el mismo Milei confirmó que Elon Musk, otra de las figuras que se especulaba contar con su presencia, no estará en la ceremonia de traslado.

Desde la organización del acto indicaron a medios porteños que la lista de mandatarios e invitados presentes aún no está cerrada, por lo que en las próximas horas podrían surgir novedades.