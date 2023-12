¿De qué hablaron Javier Milei y Elon Musk?

La charla se dio este miércoles por la tarde en el Hotel Libertador, donde está instalado desde octubre pasado, justo antes de que Milei abandonara el edificio para dirigirse a una reunión con varios de los integrantes de su próximo Gabinete.

El intercambio entre el futuro mandatario nacional y el multimillonario se logró después de muchos días de trabajo de algunos de los integrantes de La Libertad Avanza para poder contactarlo.

Mediante varios intermediarios, el círculo íntimo del economista pudo mandarle una carta oficial solicitándole formalmente una comunicación, ya que a Milei le interesaba hablar con Musk, quien ya había manifestado en varias oportunidades su apoyo al libertario.

De hecho, el martes, el magnate norteamericano posteó un fragmento de una entrevista en X (red de la que es dueño) en la que el presidente electo habla con el escritor y analista político Jorge Asís sobre Milton Friedman y la idea de la igualdad y el rol del Estado en la sociedad.

Inmediatamente, el argentino reposteó este video y le comentó “We need to talk, Elon...”, traducido al español como “Necesitamos hablar, Elon...”, lo que incentivó los rumores sobre una posible conversación telefónica entre ambos.

Musk, uno de los empresarios más exitosos y una de las personas más ricas del mundo, celebró el domingo 19 de noviembre el resultado electoral a través de la misma red social, al comentar un posteo de la cuenta “EndWokeness” que decía, en inglés: “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”.

Incluso, se especula con que el director ejecutivo de Tesla venga a Buenos Aires el próximo domingo para presencial el acto de cambio de Gobierno, aunque por el momento eso no está confirmado.

Por otra parte, el diálogo se dio en el marco de las negociaciones para el desembarco desde 2024 en la Argentina de Starlink, la compañía de Musk que ofrece servicio de banda ancha satelital y que ya funciona en otras partes del mundo.

La iniciativa de que la empresa invierta en el país ya fue deslizada por Mondino, quien tiempo atrás comentó un mensaje de un usuario de X llamado “Osvaldo ‘Beto’ Mendeleiev”, de una foto de Starlink en la que se podía ver un mapa de la región sudamericana en el que se indicaba que la empresa tendría disponibilidad en la región a partir de 2024. A la pregunta de si será posible su arribo en la Argentina, la futura canciller respondió: “Estamos en eso”.

Según información oficial que había proporcionado en 2022 Starlink, la compañía debería haber comenzado a ofrecer servicios en la Argentina a partir del cuarto trimestre del año pasado. Si se ingresa una dirección local para pedir el servicio, aparece un mensaje donde se avisa a los futuros usuarios que pueden ingresar sus datos y reservarlo para cuándo esté disponible.

“La disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria. Los pedidos se completarán por orden de llegada en cada área de cobertura”, se detallaba en la web oficial. El precio que se debía depositar para realizar la reserva —reembolsable— es de USD 99.