Una sanjuanina, a punto de ser diputada nacional por Mendoza bajo el ala de Javier Milei

Lourdes tiene 30 años, nació en San Juan el 25 de marzo de 1993, es hija de Liliana Mercado y del veterano de Malvinas Tomás Arrieta. Es licenciada en Comunicación Social, locutora nacional y tiene una diplomatura en Análisis Estratégicos de los Conflictos Contemporáneos. Además, estudia gestión legislativa en el Senado de la Nación.

Este domingo Lourdes debió enfrentar los micrófonos de todos los medios de comunicación de la provincia y recibió los saludos de cientos de militantes.

“Estoy en la lista gracias a mis compañeros que me eligieron en una votación. Yo no tenía idea que me habían elegido. Les doy las gracias a ellos y a las autoridades. A todo el PL en general”, afirmó Lourdes.

“Soy una joven de 30 años, me gusta cantar, tocar el ukelele que aprendí de oído y con una aplicación. Me gustan las series coreanas y el animé”, resumió Lourdes, con una sonrisa de oreja a oreja al conocer los primeros datos de las elecciones.

Desde este lunes y hacia las elecciones generales, Lourdes esperará que los resultados se repitan para poder ingresar al Congreso. Para ella los datos arrojados en estas PASO no fueron tan sorpresivos como para una parte de la población.

“Lo esperábamos durante la campaña. Cuando uno hablaba con la gente tenía buena aceptación y hoy quedó demostrado. La gente quiere un cambio de verdad y no marketinero. Quieren salir de esta corrupción en la que estamos metidos, quieren un futuro no solamente para sus hijos, sino para todas las generaciones venideras”, resumió.

Lourdes afirmó que “no quiere adelantarse a los hechos” y ante las reiterativas preguntas de la prensa y militantes sobre su posibilidad de ingresar al Congreso, afirmó: “Si Dios lo permite y el pueblo acompaña”.

Cuando conoció a Javier Milei

"Conocí a Javier Milei en 2021, cuando vino a Mendoza, antes de la fundación de lo que fue Vamos Mendocinos (NdR: el frente de libertarios, demócratas y el Mendoexit que compitió en las legislativas de ese año, con magros resultados), dijo sobre el candidato más votado a la presidencia. Junto a él, Arrieta podría llegar a ocupar una de las diez bancas que la provincia tiene en la Cámara Baja. Contó sus proyectos si le llega a tocar ese cargo.

