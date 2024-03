Una radiografía del sindicalismo de San Juan: los históricos, los que llegan y los irregulares

Una de las obsesiones libertarias está en reformar los sindicatos. La mayoría de los gobiernos no peronistas de la Argentina buscaron algún tipo de cambio en las estructuras sindicales, principalmente en materia electoral, so pretexto de una democratización de los gremios. El radical Raúl Alfonsín intentó algo similar con la Ley Mucci, bautizada así en alusión al entonces ministro de Trabajo de la Nación, Antonio Mucci.

En rigor, en el Artículo 41, señalaba: "El mandato máximo para los miembros de las conducciones gremiales será de tres años, con solo una posibilidad de reelección inmediata. Para ser nuevamente reelecto deberá transcurrir un lapso no inferior a tres años y el dirigente deberá reincorporarse a su trabajo". Es decir, la iniciativa radical tenía el mismo espíritu que la actual medida libertaria. En el primero caso, no hubo avances. La ley cayó en el Senado y el ministro renunció.

Hace una semana, el portal Infobae publicó la cantidad de años que llevan los secretarios generales en los principales gremios nacionales. Por citar el trabajo de Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli: "Los tres que conducen actualmente la Confederación General del Trabajo (CGT) - Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano - tienen dos décadas al frente de sus sindicatos en forma ininterrumpida. En el caso del secretario de Sanidad, acumula 23 años; el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, 19 años; y el líder de Camioneros, 21 años como secretario adjunto".

En San Juan, este diario hizo un relevamiento e incluso consultó la opinión de dos referentes que están en las antípodas ideológicas. El secretario General de la delegación local de la Unión Personal Civil de la Nación, José "Pepe" Villa, tiene 40 años en la conducción. Es un histórico del gremialismo sanjuanino. Generó una estructura de poder en el principal sindicato de empleados estatales -23.500 afiliados- y hasta maneja uno de los clubes de vóley más ganadores del país. Para el timonel, "hay que ver si se anima" Milei a ir contra los sindicatos. "Solamente tiene que reformar la Ley 23.551 de asociaciones sindicales, hay que ver si puede en el Congreso", dijo.

sin-titulojpg.webp Pepe Villa en Off the record. Foto: archivo.

Villa hace política desde 1973. Recordó que formó parte de la militancia de la Juventud Peronista que participó en el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina. También fue diputado nacional. Luego ingresó en la vida gremial en 1984. El único dirigente que podía equiparase a su experiencia era el difunto Juan José Chica, que estuvo como mandamás de Luz y Fuerza durante 38 años. "Pepe" dijo que aspira a la renovación en su sindicato, pero que no encontró un sucesor a la altura de la circunstancias. "Hay que tener vocación de servicio y dejar la vida por esto", marcó.

El líder de UPCN es un peronista de la vieja guardia. Recientemente, en Off the record, el streaming de política de Tiempo, arremetió contra los punteros y los planes sociales: "El peronismo dice que un argentino debe producir por lo menos lo que consume y acá hay miles de personas que no producen nada porque están subsidiadas por el Estado". Después, en la previa al balotaje, se la jugó por el peronismo una vez más: "Estamos a muerte con Massa".

En la vereda de enfrente, que disputa el mismo tipo de afiliado, está el secretario General del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Antonino D'Amico. Militante radical, participa de la vida gremial desde 1961. Fue abogado del sindicato desde 1983 y luego formó parte de la Lista Celeste y Blanca. Asumió como titular en 2011. Es decir, formalmente lleva 13 años como cabeza los municipales. Antes, acompañó durante 20 años al exsecretario Pascual Manchineles.

suoem-jpg..webp Antonino D'Amico. Fuente: Google.

D'Amico tiene una particularidad en relación al ecosistema sindical sanjuanino. No sólo es radical, sino que votó a Javier Milei y lo expresó a viva voz. Sobre la iniciativa libertaria de reformar la vida interna de los sindicatos, dijo: "Lo voté a Milei y estoy contento". Además, manifestó que las medidas que sea que vaya a tomar el Gobierno nacional "a mí no me afectan, no soy de perpetuarme" y contó que "estuve esperando hasta media hora antes del cierre de presentación de listas" a ver si había un rival para la conducción. "Cuando los afiliados me digan basta, basta", resaltó.

El municipal expresó que "no estoy a favor de la afiliación compulsiva" y que no está de acuerdo con los sindicalistas que "tienen ambiciones políticas", más que el servicio es para el afiliado. "El sindicato está a disposición de cualquier vecino para que haya una auditoria en el momento que quiera. En cambio, yo no puedo tener acceso de los números de las gestiones municipales", sostuvo como punto de disonancia entre los que reclaman transparencia pero, según él, no la ejercen.

Naturalmente, hay más sindicatos que están liderados desde hace décadas por el mismo dirigente. No hay que ir más lejos que a la CGT sanjuanina. Eduardo Cabello, que además es diputado provincial y supo ser el tercero en la línea sucesoria del poder durante el uñaquismo, es el secretario General de la delegación local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Fue reelecto como mandamás de la central obrera en 2022 y, cuando termine su mandato, habrá pasado 18 años en el mismo lugar. El hijo de Cabello, su homónimo, es el presidente del Centro de Formación de la Fundación UOCRA, que es subvencionado por el Ministerio de Educación de la Nación con la asistencia profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Otro sindicalista no peronista, que ocupa un lugar dentro el amplio espectro de la izquierda, es Daniel Sanna. El secretario General del Sindicato Médico, que militó en el Partido Comunista, es el fundador del gremio. Conduce la estructura desde 2006, fecha del acto fundacional, y más tarde formalizó la situación: en 2009, tras obtener la personería jurídica, quedó como titular por la única lista, Integración y Crecimiento. Es decir, lleva 18 años en el gremio. Es uno de los dirigentes más críticos de los sucesivos gobiernos provinciales.

f685x385-253536_291229_3539.jpg Daniel Sanna. Fuente: Google.

En tren de hablar de renovación, sin dudas el sector docente es el más nuevo de San Juan. Justamente, sucedió luego del terremoto autoconvocado que empezó en mayo del 2022. Las bases de afiliados desterraron a dos de sus tres conducciones en comicios gremiales.

El sindicato más grande en ese ámbito, la Unión de Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), que por décadas estuvo comandado por las hermanas Ana María y Graciela López y después por Luis Lucero, eligió a una maestra del palo autoconvocado, Patricia Quiroga, en abril del 2023. En la Unión Docentes Agremiados (UDA), tras la muerte del histórico Roberto Rosa, hubo interna entre los seguidores del gremialista y una nueva línea, liderada por la peronista Karina Navarro, que se quedó con el timón. La mujer ganó con contundencia en junio del 2023. En tanto, en la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), triunfó la continuidad. El secretario General Daniel Quiroga lleva 14 años como conductor.

En cuanto a los representantes de los trabajadores mineros, los sindicalistas llevan más de una década. El titular de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Iván Malla, ganó las elecciones en 2012. Es decir, hace 12 años maneja el gremio. Por su parte, el líder de los jerárquicos, Marcelo Mena Muñoz, está desde 2013. En cada elección fue electo por unanimidad.

Irregularidades

Las pulseadas internas en los sindicatos suelen acarrear denuncias y polémicas. Un ejemplo reciente: las elecciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Reeligió Cristóbal Carrizo en agosto del 2023 y cumplirá 9 años en el gremio, pues asumió por primera vez 6 de noviembre del 2015. Tuvo una fuerte disputa que escaló a la Justicia con su contrincante, Rubén Torres, quien había sido secretario Gremial. En el foco de la tormenta estuvo el presunto robo de una camioneta. "Todo irregular, hoy los involucrados en el tema de la camioneta siguen gozando de sus lugares en el gremio y en sus trabajos estando procesados", dijo Torres a Tiempo.

Un poco más atrás en el tiempo está la intervención de la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM) en San Juan. La Comisión Directiva nacional determinó descabezar la cúpula provincial. Nombró un interventor y sacó Ariel Gutiérrez, que timoneaba la entidad desde 2017. La razón: irregularidades en el manejo de las finanzas. Recién este sábado que pasó, hubo fumata blanca para un sucesor. El flamante secretario General es Martín Solazo.

El empadronamiento orreguista

Fuentes de jerarquía de la Subsecretaría de Trabajo, que dirige el bloquista Franco Marchese, indicaron a este medio que "estamos activando el Departamento de Asociaciones Sindicales, que en las gestiones anteriores no funcionó".

La idea es arrancar con un empadronamiento nuevo, de índole provincial, de los sindicatos. "Queremos todos los datos, que salten las autoridades y los años que llevan en los gremios. Ya se cursaron las notificaciones a los sindicatos", informaron.