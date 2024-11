Una periodista denunció el acoso de un ministro de Alberto Fernández

“Las situaciones donde las mujeres nos sentimos humilladas y vulneradas pasan todo el tiempo. Y no le pasan a aquellas mujeres que tienen una actitud expectante. Le pasan a todas”, sostuvo la conductora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FranFijap/status/1853855127951581228&partner=&hide_thread=false NANCY PASOS DENUNCIA a MINISTRO de ALBERTO por ACOSO SEXUAL



"Nunca lo había dicho pero yo fui ACOSADA por un Ministro de ALBERTO. Hoy me animo a decirlo porque con MILEI se ACABÓ la IMPUNIDAD".



Éste gobierno DEFIENDE a las mujeres DE VERDAD. pic.twitter.com/C6DSuj4YK1 — Fran Fijap (@FranFijap) November 5, 2024

Más adelante, contó: “Yo nunca hice público y no lo voy a hacer en este momento tampoco, pero la última agresión y acoso lo recibí por parte de un integrante del gobierno que acaba de perder las elecciones del año pasado. Por parte de uno de esos ministros que, obviamente, ¿con quién lo iba a acusar? ¿Con el ex presidente?”.

En el resto de su participación, la ex pareja de Diego Santilli destacó que la incorporación a la norma del acoso en el contexto laboral y académico resultará en “una reparación muy grande a mucho dolor”. “Hoy estamos reparando el dolor de un montón de mujeres que se callaron durante mucho tiempo. Y que un día pudieron salir a decir lo que les había pasado”, celebró Pazos. Y utilizó, a modo de ejemplo, el caso Pedro Brieger. “Una mujer, después de una situación de acoso constante por parte de Pedro Brieger, tuvo que mudarse del edificio donde vivía. Otra víctima, que se calló durante un montón de tiempo, tuvo que abandonar sus estudios”.

“El acoso le quita la dignidad a la mujer. La saca el derecho y la posibilidad de mirarse al espejo y no sentirse del mismo modo en el que la hizo sentir su agresor”, enfatizó la periodista. Y reforzó: “Hoy estamos tratando de ponerle calma a mucho dolor. Es inconmensurable el paso que se está dando. Le estamos poniendo un piso real y concreto a situaciones que cualquier de nosotras puede describir. Como periodistas, nosotros tenemos las herramientas para juntar testimonios”.

“Hay situaciones constantes de abuso. Y hoy ustedes están poniendo blanco sobre negro en un artículo de una ley para que haya herramientas, y para que nosotras sepamos que esas herramientas están. También para que todas las mujeres que nos están escuchando sepan que están siendo acompañadas, que cada una de ellas puede hablar en el momento que pueda o quiera. Lo puede hacer público o no. Pero concretamente hay herramientas hoy en la legislación para llevar a esas personas a un estrado. Hasta hoy no existía esa posibilidad. Ustedes saben que el acoso estaba reglamentado en términos públicos y no privados. Y por eso, les damos nuestras gracias absolutas. Somos un colectivo de periodistas que lo único que está demostrando es que, para lograr las cosas, la lucha tiene que ser colectiva”, cerró.