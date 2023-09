Una nueva encuesta pone a Bullrich en el ballotage con Milei

Siempre dentro de un escenario de enorme paridad, el trabajo señala que Javier Milei ganará octubre con el 33.1% (lejos del triunfo en primera vuelta), lo seguirá Patricia Bullrich con 29.7%, y fuera de la segunda vuelta quedará Sergio Massa con el 29.4%.

image.png

“Las PASO la dejaron mal parada a Patricia Bullrich porque no se la esperaba, le ganó a Larreta pero al final no contaba con Milei. Quedó como que no encontraba rumbo, pero me parece que tampoco fue para tanto”, apuntó el director de la consultora.

“Creo que empezó muy mal y después fue mejorando de a poco y tuvo buenas noticias con las elecciones de Santa Fe y Chaco, y eso de alguna manera, no sé si se traduce directamente, pero cambia clima. Además, lo de Melconian también porque justamente era una falencia que tenía Bullrich”, explicó.

Este “empate técnico” pone más en valor los debates que se realizarán el 1 y el 8 de octubre entre los cinco candidatos presidenciales. Cualquier décima de la opinión pública que se mueva en uno u otro sentido puede modificar el destino de la Argentina por los próximos años.

“Se suele decir que en los debates no pasa nada, que no mueven al amperímetro, pero algo mueven, y pueden mover al punto tal que uno, que hoy está, después no esté. Y Milei para mí es el más vulnerable en el debate”, evaluó González.