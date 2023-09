Cómo teje la campaña Orrego, el rol clave en la presidencial de Bullrich y un show de fútbol de JxC San Juan

Entretanto, Juntos por el Cambio rearmó su esquema de campaña de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. El gobernador electo Marcelo Orrego -en el rol de líder de la coalición sanjuanina- estuvo en Buenos Aires con la presidenciable Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri lo ungió como parte de los nuevos líderes de JxC. Tal como sucedió con Maximiliano Pullaro en Santa Fe, ya no importa si apoyaron a Horacio Rodríguez Larreta en las primarias, sino que ahora pongan a trabajar las estructuras provinciales al servicio de “Pato 2023”.

De hecho, los vasos comunicantes entre Orrego y Bullrich son los mismos que sostenía Rodríguez Larreta. El equipo que gana no se toca. La ex ministra mantuvo el dispositivo larretista para San Juan, con el legislador porteño Esteban Garrido como nexo. Aunque ahora bajo la coordinación nacional de Damián Arabia, aspirante al cargo de diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires que tiene un estrecho vínculo con la presidenciable y hace las veces de jefe de campaña. La candidata visitará la provincia el 24 de septiembre. Es casi un hecho. Sólo falta la comunicación oficial sanjuanina, porque desde el comando nacional ya está fijado el cronograma.

Marcelo Orrego tiene un rol clave en el concierto nacional de Juntos por el Cambio. Recientemente electo, es parte de la renovación de la alianza. El equipo de Bullrich considera necesario que sea el santaluceño el que se ponga la campaña al hombro para transferir al menos una parte de los votos que recibió en las provinciales del 2 de julio. El sanjuanino tiene en mente la transición con la administración de Sergio Uñac con la preocupación del tratamiento del Presupuesto 2024. Su segundo, Fabián Martín, dijo durante el aniversario de la Universidad Católica de Cuyo que existen chances de debatir y aprobar las proyecciones económicas después del 10 de diciembre. Siempre y cuando haya buena voluntad del peronismo.

Con eso en la cabeza, Orrego buscó no descuidar el proselitismo. Ya lo dijo el referente del partido Actuar, Rodolfo Colombo, en Off the record, el streaming de Tiempo: San Juan puede modificar la configuración del Senado de la Nación a favor de Juntos por el Cambio. "En el Senado, desde el '83 la mayoría es peronista. Si eso sigue siendo así, viene una traba enorme para el próximo presidente. Pero hay dos provincias que tienen la posibilidad de cambiar esa historia. Son San Juan y San Luis. Es un argumento enorme”, explicó. Los ojos de Bullrich y compañía se posan en la provincia porque, en caso de ganar y convertirse en presidenta, necesitará esas bancas para las “reformas que se vienen”.

El gobernador electo participó de dos actividades con sus candidatos -Emilio Achem y Nancy Picón- en el búnker principal, ubicado por avenida Ignacio de la Roza. El primero estuvo a cargo de la flamante rama femenina. Si bien anteriormente hubo reuniones con mujeres del espacio, la idea actual es darle un tono más político funcional. Tomó la batuta la intendenta electa de Capital, Susana Laciar. Nadie discutió el liderazgo. “Es la primera mujer intendenta de la Capital”, marcaron fuentes de JxC, queriendo decir que es natural que sea quien encabece esa mesa de mujeres.

La segunda actividad tuvo una previa interesante. La rama joven hizo un evento en el mismo búnker el viernes que pasó. Hubo discrepancias en la previa al respecto de la organización. Trascendió que los referentes del Pro y el radicalismo mostraron disconformidad porque -según lo que dijeron en ese momento- no fueron convocados para organizar, sino sólo para ir a apoyar. Se suscitaron algunas cruces con los jóvenes de Producción y Trabajo. No obstante, después de una fuerte bajada de línea de Orrego, se calmaron los ánimos. Incluso, una de las voces disonantes, el presidente de la JPro, Agustín Prado, participó. Estuvo acompañado por una numerosa cantidad de militancia amarilla.

En otro orden, pero también en el marco obvio de la campaña, hubo una tercera actividad organizada principalmente por el Pro y Actuar. Dieron un show de fútbol con muchos chistes de alta connotación política. Parte de la cúpula de Juntos por el Cambio salió a la cancha de cinco a jugar “por la inclusión”. Participaron asociaciones civiles en conjunto con la Escuela Luis Braille y el Rotary Club. El evento dejó varias perlitas:

Susana, entre el arco y el mediocampo

3.jpg Susana Laciar, al arco.

La intendenta electa de la Ciudad de San Juan se calzó los botines, una gorra, y se puso a defender el arco del equipo donde jugaban también Mónica Lobos -Dignidad Ciudadana- y Prado, de la JPro. “Seguí atajando así y vas a andar bien con el sindicato”, le gritaron los compañeros. Una referencia a la tensa relación que sostienen los jefes comunales con el Sindicato de Empleados Municipales. Aunque en este caso, el secretario General, Antonino D’Amico, apoyó a Laciar en los comicios del 14 de mayo. Minutos después le tocó ir al mediocampo. En una movida, fueron fuerte contra la intendenta electa, que bromeó: “Me quieren dejar fuera de juego antes del 10 de diciembre, ya los conozco a ustedes”. Primó el clima de concordia.

Colombo, el armador

4.jpg Rodolfo Colombo y un pase corto a Laciar.

En un pasaje del encuentro, el rubio entró a la cancha para acercar al recién llegado Emilio Achem con el resto de los jugadores. El candidato estuvo tímido con la pelota. Entonces, Colombo armó un par de jugadas rápidas que lo incluyeran. Jugaron con Laciar en el mismo equipo. Hubo pase de gol entre el ex aspirante a la intendencia y la jefa comunal electa. Colombo estuvo con el concejal Pablo Usin, con dirigentes de Mendoza e hizo de animador.

Gustavo Usin, rezagado

El diputado provincial llegó sobre el final. Los compañeros bromearon sobre el tema: “Pasa que le gusta más el rugby”. Efectivamente, tenía puesto el uniforme de la Universidad.

Cornejo, sin pelota, pero emocionado

5.jpg Enzo Cornejo, emocionado por las palabras de los oradores por la inclusión.

El presidente del Pro San Juan se mostró emocionado por el discurso de los jóvenes dirigentes por la inclusión como Julián Suraci y las docentes de la escuela Braille. Sin embargo, la militancia no perdonó: “No tocó la pelota”, dijeron entre risas.