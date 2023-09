Tensión y violencia: piqueteras le impidieron a Patricia Bullrich ingresar al barrio Emerenciano Sena

La hermana de Sena formuló la denuncia ante la Unidad de Atención a la Víctima y al Ciudadano, sede Barrio Guiraldes, ante la que afirmó en la mañana de este lunes, a las 9.20, "se hizo presente en el Barrio Emerenciano la presidenta del PRO, Patricia Bullrich".

"Llegó acompañada de un grupo de personas, todos masculinos, quienes grabando en sus teléfonos trataron de ingresar al Barrio sin saber las intenciones de esta candidata, ya que en el barrio hay un natatorio que lleva el nombre de Santiago Maldonado (joven que fue asesinado en el mismo tiempo que ella era ministra de Seguridad, en el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri)", expresa el texto.

La narración describe que "un grupo de mujeres, luego de discutir un rato muy breve, le solicitaron que se retire del lugar".

En esas circunstancias, "Bullrich manifestó a viva voz que Emerenciano Sena era el asesino de Cecilia. Esto es una clara provocación y una amenaza a la paz social".

"Si tiene pruebas concretas y contundentes de que Emerenciano Sena es el asesino de la joven Cecilia que se presente ante la Justicia y facilite esas pruebas; caso contrario, que deje de provocar y amenazar a pobres mujeres indefensas", desafió la hermana del dirigente detenido.

Marcelina Sena pidió a las autoridades que adopten recaudos contra conductas como las que le reprocha a Bullrich, sobre quien dijo que "no debería ejercitar actitudes patoteras en contra de simples ciudadanos que viven en un barrio humilde construido con el esfuerzo de todos los habitantes".

La versión de Bullrich

“Me encontré con un grupo de gente que me saludó muy amablemente, un grupo que estaba muy contento de que Leandro y Silvana hubiesen ganado porque decían que iban a poder vivir mejor. Pero había otro grupo, que evidentemente todavía estaba alineado, que me dijo: ‘Acá no se puede pisar’. A lo que yo les respondí: ‘No hay un milímetro de la Argentina que yo no pueda pisar’”, relató Patricia Bullrich.

El diálogo

De las escuchas y desgrabaciones de los videos, se pudo reconstruir que dijeron las partes en conflicto.

“Hasta ahí nomás, señora. Con mucho respeto”, le señalaron a la candidata de Juntos por el Cambio.

“Yo soy libre de poder andar en mi Patria como quiero”, dijo Bullrich.

“Sí, pero acá no”.

“Usted no es dueña de un barrio”, insistió la referente del PRO.

“Nosotros hicimos este barrio”.

“Yo respeto que ustedes hayan hecho este barrio, pero ¿sabés qué? Este barrio es de todos los argentinos. Yo me a sacar foto acá porque quiero denunciarlo al asesino de Emerenciano Sena”, aseguró Bullrich.

“Usted también es una asesina y está libre. ¿Dónde está Santiago Maldonado? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Usted no tiene nada que hacer acá: raje”, le contestaron entre varias mujeres.

“Callesé, callesé, callesé usted, Maldonado, Maldonado, Maldonado... se ahogó”, dijo Bullrich.

“No, de nuestro barrio somos dueños. No venga a provocar a la gente trabajadora acá”.

“No vengo a provocar, vengo a sacarme una foto ”, replicó Bullrich.

“Por favor, señora. Vaya a sacarse fotos con los que la votaron, nosotros no la votamos”, la despidieron.