Tras el triunfo de Juntos por el Cambio en Chaco, cómo se va pintando el mapa político nacional

Chaco es otra provincia que Juntos por el Cambio le arrebató al peronismo. Antes del triunfo de Zdero, la alianza electoral entre el PRO, la UCR y la CC derrotaron al oficialismo en San Juan, Santa Fe, San Luis, Santa Cruz (con un sindicalista ex kirchnerista aliado al PRO), y Chubut.

De esta manera, hasta ahora las gobernaciones que renovaron sus mandatos quedaron de la siguiente manera:

Juntos por el Cambio

Jujuy, San Juan, Santa Fe, San Luis, Chubut, Santa Cruz.

Unión por la Patria

Formosa, Tucumán, La Rioja, Tierra del Fuego, La Pampa

Partidos provinciales

Salta, Misiones, Neuquén, Río Negro, Córdoba

Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca son tres provincias gobernadas por el peronismo, que aún no votan. En Entre Ríos no se descuenta el triunfo opositor, con la candidatura de Rogelio Frigerio. En Catamarca se descuenta triunfo peronista. En Buenos aires los números muestran arriba a Axel Kicillof, pero el batacazo opositor no está descartado.

Otra provincia que aún no va a las urnas en las generales es Mendoza, en la que seguramente continuará Juntos por el Cambio, con el triunfo de Alfredo Cornejo.

Tampoco eligió la Ciudad Autónoma, otro distrito que tendrá triunfo oficialista, con Jorge Macri como sucesor de Horacio Rodríguez Larreta.

Santiago del Estero y Corrientes renovarán gobernador en 2025.