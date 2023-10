Una funcionaria asumirá como diputada por dos meses, ¿cuántos cambios tuvo esta Legislatura?

El jueves 12 de octubre está previsto que asuma como diputada provincial Mariela Limerutti, quien ya ocupa un cargo público, como coordinadora de Innovación y Creatividad en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI). Este no es el primer cambio que se da en la composición de la Cámara de Diputados local de este periodo.

En este fugaz paso por la Legislatura, Limerutti anunció que tiene planes de presentar proyectos. "El acto de jura va a ser el próximo jueves a las nueve y media de la mañana. Allí en la Legislatura, primero inician sesión, ingreso, juro y me quedo en la sesión de ese día", contó este viernes en diálogo con Radio Sarmiento. Aseguró, sobre si va a presentar algún proyecto "por supuesto, sí. Tengo hasta el 10 de diciembre. Veinte proyectos".

La funcionaria explicó que "en la carrera que he ido haciendo en lo público, he tenido oportunidad de generar proyectos que tenían que ver con proyectos para ser legislados justamente. Y la primera tarea que tengo que hacer es ponerme en conocimiento de todos estos proyectos".

Adelantó que "si tengo la posibilidad de presentar uno o más proyectos, van a tener que ver con el área de la cultura, porque es mi especialidad". Adelantó que "si tengo la posibilidad de presentar uno o más proyectos, van a tener que ver con el área de la cultura, porque es mi especialidad".

Respecto de si va a integrar alguna comisión, la legisladora entrante dijo que "todavía no estoy en conocimiento de eso. Recién ayer la Justicia Electoral determinó, luego de analizar los pasos que han seguido para saber quién debía ocupar este lugar, se ha comunicado con la Cámara de Diputados y allí oficialmente el Vicegobernador me comunicó que soy yo la persona que debo asumir. Y bueno, ya he estado en contacto con él, con el Secretario Legislativo, poniéndome al tanto de varios temas relacionados a esto".

Como diputada, Limerutti podría pedir ingresar con asesores o colaboradores. Sobre ese ítem, dijo que "esa parte administrativa justamente la tengo que ir a hablar hoy día con el área de personal. No estoy al tanto de esto. Y también con el presidente del bloque para ponerme al tanto de la comisión que debo integrar y demás".

image.png Mariela Limerutti habló sobre su próximo e inesperado rol como diputada provincial.

Limerutti valoró la sorpresa de que le toque el cargo, ya que fue inesperada la muerte de Chica. "Y sí, la verdad que sí, porque... bueno, yo estaba dedicada a cerrar ya los proyectos que tengo vigentes en la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Innovación, que estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Y bueno, concentrado en eso, sabemos que en diciembre cerramos gestión y estamos haciendo todo lo posible para hacer la transferencia al próximo gobierno de los programas que tenemos".

Al irse a la Legislatura, Limerutti dejará un cargo importante vacante dentro de la SECITI. Sobre si habrá reemplazo, Limerutti dijo que eso depende de Marita Benavente, que es la secretaria de Estado del área, y del gobernador Sergio Uñac. Fuentes de la SECITI dijeron a Tiempo de San Juan que no se prevé ocupar el puesto, debido al pronto recambio de gestión.

Los cambios en la Legislatura sanjuanina

El fallecimiento del peronista Chica generó un cambio en la composición de la Cámara de Diputados local pero no es el primero de esta gestión.

El 10 de diciembre de 2019 asumieron el vicegobernador Roberto Gattoni y los 36 diputados electos. Ese día también se aceptaron dos renuncias de dirigentes que habían ganado sus respectivas bancas por medio de las elecciones de ese año. Los electos renunciaron porque pasaron a cumplir funciones en el Ejecutivo, dentro del gabinete uñaquista.

Los que renunciaron fueron Fabián Aballay y Alberto Hensel; lo que permitió que entraran directamente los diputados suplentes. En el lugar de Aballay hizo su juramento y tomó posesión del cargo Marcela Monti como diputada electa por Pocito. En cuanto al lugar de Hensel, que había integrado la lista de proporcionales, asumió el cargo y realizó su juramento Rubén Carrión.