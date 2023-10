Último adiós a Chica, un homenaje y el mensaje de Uñac: "Dejó una huella muy marcada"

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.00.36 AM (1).jpeg

Desde primera hora se vio a varios dirigentes y figuras de los tres poderes sanjuaninos arribar al palacio legislativo en pos de despedir a Chica, siendo el vicegobernador Roberto Gattoni el primero en llegar. Entre ellos también se vio temprano a los ministros de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima, además del fiscal General de Corte, Eduardo Quattropani, el ex gobernador Jorge Escobar y el destacado ciclista y político zondino Oscar Villalobos.

El recuerdo de los que cercanos a Chica

"Estoy despidiendo a mi amigo, más allá de las múltiples responsabilidades que tuvo Juan José Chica en su vida, vinculado a lo deportivo, a lo sindical, a lo institucional, a lo social, la verdad es que yo establecí una amistad de muchos años con él. El ciclismo fue quizás una de las cosas que más nos juntó, nos unió. Pensábamos ambos que el deporte era un gran articulador en la sociedad y trabajamos mucho por eso. Pero creo que Juan José, si bien parte de la vida diaria, va a permanecer. Porque quien deja las cosas que ha dejado Juan José Chica en cada una de las actividades donde se desempeñó, obviamente le permite trascender los tiempos", expresó Uñac.

El pocitano trazó un semblante de Chica: "amigo de muchos. Una persona muy atenta, tenía una visión, una mirada 360. Se acordaba de los grandes y de los pequeños detalles. Siempre un impulsor de distintos desafíos que tenían que ver con cada una de las cosas en donde él tuvo oportunidad de desarrollarse. Pero fundamentalmente un impulsor, un hacedor de cosas que le sirvieron y mucho a San Juan".

Recordó que "donde estaba el viejo velódromo, donde obviamente ya no cumplía ningún tipo de función. Las tribunas estaban inhabilitadas para poderse utilizar. Y así todo, muchas veces, fundamentalmente en la vuelta a la provincia de San Juan, histórica vuelta que esperemos que pueda continuar, se utilizaban, pero no se debían utilizar. Pero además la pista de 400 metros de distancia, donde hoy es de 250, de cemento, donde hoy es de madera. Todo eso lo hizo un velódromo donde ya era materia del pasado. Y nos animamos no solamente a ampliar este parque, a dejarlo a disposición de quienes salen a caminar, a disfrutar un pulmón verde, de los más importantes que tiene la provincia, sino que tomamos el desafío de construir un nuevo velódromo".

El gobernador anticipó sobre el homenaje que "Por supuesto que sí lo habrá, hemos tenido una estrecha relación, una relación de habernos cumplido la palabra con él en muchos ámbitos, pero en el deporte en particular. Recuerdo en mis épocas de intendente armando equipos de ciclismo y él era un presidente presente. Siempre estaba atento a que si nos podía faltar algo, que siempre faltaba algo, obviamente en una época donde el ciclismo, y esperemos que no vuelvan, el ciclismo tenía mucha pasión y muy poco presupuesto. Y él estaba para tratar de acompañar. Él impulsaba y acompañaba que quienes éramos apasionados de esta herramienta de cambio social, pudiésemos concretar cada uno de los sueños".

Y dijo que "es muy probable" que se pueda nombrar algún sitio en su honor. A la vez, expresó que "la verdad que ha sido esto tan repentino, si bien por su delicado estado de salud el último tiempo lo esperábamos, pero siempre esto sorprende, ¿no? Así que seguro que antes de partir el 10 de diciembre algún reconocimiento vamos a hacer". Uñac anticipó que el vicegobernador Gattoni queda al frente de la despedida ya que viajaba a Buenos Aires.

Por su parte, el cortista y ex vicegobernador Lima dijo que "yo creo que Chica ha marcado una huella en el sindicalismo sanjuanino y argentino también. Legislador provincial, legislador nacional, un hombre comprometido con la provincia de San Juan y en especial con el desarrollo deportivo de San Juan". Recordó que "era un hombre muy calmo, muy reflexivo. Hemos tenido distintas circunstancias. Yo fui intendente de la ciudad de San Juan y en esa oportunidad él era secretario de deportes. Y pudimos realizar, interactuar, la provincia y el municipio con una solidaridad institucional muy marcada. Así que verdaderamente tengo los mejores recuerdos". Y destacó que "creo que la huella que él ha marcado es indispensable para que las nuevas generaciones, en el caso actual de su hijo, puedan continuarla. Porque él ha dejado una enseñanza, ¿no? Que esencialmente la vida deportiva de San Juan, a nivel nacional y a nivel mundial está siendo reconocida. Esto tiene que ver también con una trayectoria de dirigentes como Juan José".

A su turno, Villalobos expresó que "yo creo que el dirigente está para cumplir sus funciones, pero Juan José ha sido una persona que ha marcado un antes y un después en el deporte, ya no solo por el lado del ciclismo, también estuvo en San Martín y después de la Subsecretaría en su momento de Deportes, creo que llevó adelante gestiones importantes". A la vez, sobre el homenaje, valoró que "me encantaría que pueda tener un lugar dentro del Velódromo, que fue uno de los sueños de él y que no lo vio prácticamente en la inauguración, pero sí tuvo la posibilidad de estar sentado y disfrutando el Panamericano pasado que se hizo acá en San Juan, y creo que sería muy lindo que un reconocimiento merecidamente se lo dieran".

Al llegar, el ex gobernador Escobar también habló de la figura de Chica: "cuando yo ingresé a la política tuvimos coincidencia porque Luz y Fuerza respaldó el espacio que uno defendía. Pero la verdad que sí, lo hacía con ese tonito mesurado. Usted vio que era una persona que tenía hasta un caminar cansino, que era difícil verlo fuera de las casillas. Pero era un hombre fuerte, cuando hablaba la verdad que imponía su criterio, imponía respeto. Creo que le dio a la provincia, en su ámbito, lo mejor que tuvo. Y lo mejor que tuvo fue bueno. Normalmente uno siempre, cuando hace estas acotaciones póstumas, siempre, dice que fue bueno y tal cosa, pero lo que estoy diciendo es una realidad. Porque además el ciclismo, porque también era la otra pasión. Él, yo creo que dio el gran puntapié para lo que terminó siendo después la actividad ciclística últimamente en la provincia. Ayudó mucho, mucho. Así que se fue un amigo, se fue un ex colega de San Martín, se fue un ex funcionario de mi época, se fue un contemporáneo y vengo a darle el abrazo a la familia".

Duelo provincial

La Provincia decretó duelo provincial que implica bandera a media asta, pero no repercute en el funcionamiento de las oficinas públicas. El velatorio se planteó en la Cámara de Diputados (Av. Libertador y Las Heras, Capital) este martes 3 de octubre de 08.30 a 16.00 horas. El sepelio, martes 3 de octubre a las 16 horas en el Cementerio de la Capital.

El recorrido del Cortejo Fúnebre:

•Legislatura Provincial

•Federación Ciclista Sanjuanina (Av. Guillermo Rawson Sur 860 antes de calle 9 de Julio)

•Sindicato de Luz y Fuerza (9 de Julio 345 Este)

•Club San Martin

•Cementerio de la Capital.