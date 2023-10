Una dirigente cercana a Orrego anticipó el pacto Milei-Macri en agosto

La ex candidata a intendenta de Rivadavia por Cambia San Juan, Luciana Cuk, anticipó en agosto el pacto entre el ahora presidenciable Javier Milei y el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri. Lo hizo pocos días después de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en el streaming de Política de Tiempo, Off the record.