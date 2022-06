¿Una charla sobre el conflicto docente, el "puente" entre Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto?

Fernández contó que el encuentro está programado como una "mesa de diálogo más que un debate" y que el diputado Marcelo Orrego, así como otros referentes de Juntos, estuvieron al tanto desde el primer momento sobre su participación. "Hay un genuino interés sobre el tema, pero esto también ayuda a establecer vínculos", comentó. Eso no quiere decir que haya una unión formal, no hablarán de política partidaria durante la charla. Sin embargo, es posible trazar una línea de comportamiento entre las fuerzas locales que en Nación están referenciadas en Juntos. De hecho, el empresario y ex candidato a gobernador señaló que hubo "avances concretos con la Coalición Cívica".

Hay interés de ambos lados. Orrego querrá mostrar a las cabezas del Pro, la UCR y la CC a nivel nacional que en San Juan también está la unidad de esos partidos. Entre esos sellos, también figura el Gen. En la provincia, el ex candidato a diputado por Consenso y dirigente de esa fuerza, Marcelo Arancibia, envió un claro mensaje hace unos meses, cuando anunció que no estaba cerca del pacto de Cruzada Renovadora y Acción para una Democracia Nueva (Adn) con el economista Javier Milei y que trabaja para una unidad con Juntos por el Cambio para las elecciones presidenciales del 2023. Sobre eso, Fernández dijo que las conversaciones están encaminadas y que es "mejor sin prisa, pero sin pausa".