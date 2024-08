Una abanderada del feminismo se despegó de Fabiola Yañez, y estallaron las redes

En su editorial de este lunes, Mengolini puso en duda la palabra de Fabiola Yáñez , tras una nota que la ex pareja del ex presidente diera en Infobae.

“¿La palabra de Fabiola vale? Bueno, también vale poco, digámoslo”, disparó Mengolini, para empezar a calentar medios y redes.

“¿Escucharon la entrevista? Después vamos a escuchar. No voy a ser políticamente correcta, ni en extremo cuidadosa con este asunto y voy a decir lo que creo sobre esto”, anunció.

“Tengo suficiente espalda para hacerlo porque tengo una trayectoria que me sostiene (…) Cuando decimos’ yo te creo hermana’, eso es un recurso retórico y político, es un principio general para decir durante siglos a las mujeres no nos creyeron ni nos escucharon”, consideró.

“Nosotros en principio vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia. Perfecto. Esto no es literal, no quiere decir que cualquiera llega y dice ‘a mí me pasó tal cosa’ y yo te creo. No, no. Te voy a escuchar, pero vas a tener que probar lo que estás diciendo”, remató.

Mengolini:

"La palabra de Fabiola vale poco. El 'yo te creo hermana' es un recurso político. No es literal, queremos mas pruebas"



Fallecio la sororidad

La reacción en redes fue instantánea. Menfogolini se convirtió en tendencia, y circuló como ningún otro el hashtag “La Sororidad (solidaridad entre las mujeres) ha muerto”.

Está muy bien todo lo que dice Mengolini acá pero esto había que explicarlo hace 5 años, no ahora. Ahora una parte de la sociedad ya no va a comprar matices en un discurso que durante años se propuso como monolítico e infalible. Pero bueno, nunca es tarde para aprender — Martin Trombetta

"Tengo la trayectoria suficiente" quién mierda sos Mengolini laburas en una radio pedorra que se sostiene con el Banco Provincia — Santi