El ojo negro de Fabiola y el argumento que despertó un recuerdo amargo en una famosa sanjuanina

"De manual!!! Me hace acordar a un político sanjuanino que declaró lo mismo en una causa por violencia!!" posteó en las últimas horas la ex vicepresidenta del PRO de San Juan, Gimena Martinazzo, recordando su experiencia propia como víctima que denunció en 2020 al ex diputado nacional Eduardo Cáceres por violencia de género, cuando él dijo que las lesiones que presentaba ante la Justicia fueron por un tratamiento estético al que ella se había sometido. Ahora que Alberto Fernández utilizó un argumento similar al referirse al ojo morado de su ex esposa Fabiola Yáñez en medio del escándalo por la denuncia por violencia de género, la sanjuanina recordó su propio caso y repudió la actitud del ex presidente.