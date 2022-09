Un virulento López Murphy definió los lemas como "votos carambola" y dijo que JxC "ganará San Juan"

López Murphy -ex ministro de Economía de la gestión de Fernando De La Rúa- empezó la charla, ante un centenar de adherentes en el Club Sirio Libanés, con referencias al sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento: "Debo confesar que me ha flasheado". El fundador de Republicanos Unidos -espacio que ya está en San Juan- dijo que la "obra de Sarmiento me estremece" y que fue "posiblemente, el mejor escritor latinoamericano del siglo XIX".