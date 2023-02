Un viejo conocido de Chimbas vuelve como candidato de San Juan por Todos

Lo que en un principio parecía una especulación, ahora cada vez va tomando más forma. Los indicios indican que el líder piquetero Carlos Gómez será candidato a intendente de Chimbas dentro del frente oficialista San Juan por Todos. La cara visible de la Agrupación Virgen de Fátima iría dentro del sublema que impulsa Sergio Uñac y competiría con Daniela Rodríguez, vicepresidenta del PJ y la encargada de darle continuidad al proyecto de Fabián Gramajo, que no puede repetir.

Gómez no empezó con el pie derecho su relación con el intendente chimbero. Al principio, hubo sucesiones de cortocircuitos que terminaron con un acuerdo pacífico. Si bien la convivencia terminó siendo tranquila, lo cierto es que no sanaron todas las cicatrices. Con el SIPAD (Sistema de Participación Abierta y Democrática) podrá medirse en las urnas y ya tendría el ok de la cúpula justicialista para competir como sublema del peronismo.

El último encuentro público que tuvo el gobernador Sergio Uñac con Gómez fue el año pasado y con el ciclismo como tema de conversación.

El piquetero competirá con Daniela Rodríguez. La dirigenta y esposa de Gramajo buscará continuar con el proyecto iniciado por el actual comunero en el departamento. No serán ellos solos los que competirán en San Juan por Todos sino que también está anotado el referente bloquista, Andrés Chanampa.

La aprobación del SIPAD permite que se tribute al que más votos saca pero también posibilita abrir la cancha y apuntar a cerrar viejas heridas. La candidatura de Gómez cierra por todos lados y apunta a conseguir votos en segmentos no tan identificados con Gramajo y Chanampa.

Las elecciones tienen fecha para el 14 de mayo. Es cuestión de tiempo para que Gómez anuncie la noticia, que no cayó mal dentro del entorno de Gramajo.