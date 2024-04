Un profesor pidió al Consejo Superior investigar al decano Bloch por persecución ideológica

No es un buen momento para Bloch. El decano de Exactas está a tiro de la destitución luego que una colaboradora lo denunciara por acoso psicológico y sexual. El sumario interno contra él determinó que existió tal acosó y que, además, ejerció, por sí mismo y a través de otra persona, intimidaciones contra la denunciante. En ese marco, sumó una nueva acusación.

1c24e672-a338-48ea-8c17-1a964d2741cf.jfif

En este caso, Pizarro, que es docente desde hace 30 años y excandidato a la intendencia de Ullum por el partido Dignidad Ciudadana, dijo que después de años de servicio, luego de reintegrarse a cumplir funciones tras un breve lapso en el que fue investigado por supuestas agresiones a estudiantes, "me hicieron firmar que doy clases en la comisión B" de la cátedra de Física 1 y 2 de la Licenciatura en Biología. "Pero no existe, esa comisión no está en el SIU, no tengo alumnos", comentó.

Además, actualmente es Jefe de Trabajos Prácticos (JTP), uno de los cargos más bajos dentro de la estructura académica de la universidad y, según dijo, cada vez que se presentó a concursos para obtener la titularidad de la materia, algo pasó. "En el primero concurso renunció el jurado" sorpresivamente. En el segundo, la Facultad agregó una nueva materia -Física de lo sólido- que aún no se enseña y el concurso "quedó desierto".

Por eso, Pizarro y su abogado infieren que se trata de una movida política, justamente por las diferencias ideológicas. De hecho, el profesor hizo una crítica: "Bloch está a favor del gobierno kirchnerista y sus políticas nacionales. Fomentó esa ideología en la Facultad". En tanto, aclaró "yo hago política académica y cuando doy física, doy física".