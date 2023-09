Un gobernador reelecto advirtió que, si gana Milei, podría renunciar

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falferdez%2Fstatus%2F1655397748873601025&partner=&hide_thread=false ¡Felicitaciones querido gobernador @QuintelaRicardo! Desde el @FrenteDeTodos trabajaste incansablemente por nuestra maravillosa La Rioja y el pueblo te acompaña nuevamente.



Mañana estaré allí para seguir trabajando por cada riojana y riojano, es una gran alegría seguir unidos. pic.twitter.com/wN5bcSWWt8 — Alberto Fernández (@alferdez) May 8, 2023

En las presidenciales se volvió la tortilla, y La Libertad Avanza con la candidatura de Javier Milei fue el espacio más votado con el 37%, contra el 31% de la suma de votos de Sergio Massa y Juan Grabois, de Unión por la Patria.

Hoy Quintela jugó fuerte, y comenzó una “campaña del miedo” contra el libertario. “Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia porque no tomaré una sola decisión en contra de la gente”, dijo en un acto de entrega de viviendas.

“Estas son 129 viviendas para nuestras hermanas y hermanos, pero esto no es suficiente, nos falta muchísimo más todavía, pero necesitamos el acompañamiento de toda la gente, el apoyo concreto, cierto, real, porque lo único que te da fortaleza es el voto”, recalcó.

“A nosotros ya nos votaron, pero necesitamos a Sergio Massa en la Nación”, porque “¿quién va a hacer un hospital si no es el Estado?”, se preguntó.

Siempre sin nombrarlo, cerro su mensaje con más críticas a las posturas ultraliberales de Milei: “Les pido que actuemos con conciencia y racionalmente, porque vemos a una persona que dice un acueducto no lo puede hacer el Estado, o sea que la gente tiene que resolver sus problemas”, concluyó.