Un gobernador que perdió la reelección, preocupado por "llegar a fin de mes"

"A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es todo un tema", insistió.

De todas formas, más allá de la preocupación, Capitanich está confiado: "Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer".

Capitanich, titulado como contador en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), tiene también un posgrado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Belgrano, y una maestría en Economía y Ciencias Políticas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

La carrera política de Capitanich se construyó como gobernador de Chaco en los períodos 2007-2011, 2011-2015 y 2019-2023. Entre 2015 y 2019 fue intendente de Resistencia, la capital de su provincia. También, entre sus gobernaciones, pidió una licencia para ocupar la jefatura de Gabinete durante parte de una presidencia de Cristina Kirchner.

"Yo tiro todos los escenarios posibles. Tengo que hacer una evaluación. Es una responsabilidad que me corresponde a mí, así corresponde hacer. Me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales fueron 16 al frente del Ejecutivo provincial o municipal. Eso implica una dedicación a tiempo completo, he entregado lo mejor de mí", acentuó.