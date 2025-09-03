Un gobernador presentará un amparo para que no se recorten las pensiones por discapacidad

El gobernador Gustavo Sáenz instruyó a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta a presentar una acción de amparo para exigir el restablecimiento urgente de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos “de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.

Además, solicitó la intervención judicial para que se devuelvan los importes “indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.

"En Salta no permitiremos que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad", apuntó el mandatario.

Sáenz pidió que las auditorías realizadas por el gobierno nacional sean "serias y transparentes" sobre posibles beneficios otorgados de manera irregular, y que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan.

"No pueden pagar justos por pecadores", enfatizó Sáenz, y consideró que la suspensión masiva de beneficios afecta a quienes legítimamente los necesitan.