jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Un gobernador presentará un amparo para que no se recorten las pensiones por discapacidad

El mandatario señaló que "no pueden pagar justos por pecadores".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Gustavo Sáenz instruyó a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta a presentar una acción de amparo para exigir el restablecimiento urgente de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos “de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.

Lee además
Difundieron ciertas pautas a tener en cuenta por los sanjuaninos en el marco de las auditorías de las pensiones por discapacidad.
Para tener en cuenta

Auditorías de pensiones por discapacidad: los datos clave para los sanjuaninos
el certificado unico de discapacidad sera el nuevo pase libre para la red tulum
Importante medida

El Certificado Único de Discapacidad será el nuevo pase libre para la Red Tulum

Además, solicitó la intervención judicial para que se devuelvan los importes “indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.

image

"En Salta no permitiremos que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad", apuntó el mandatario.

Sáenz pidió que las auditorías realizadas por el gobierno nacional sean "serias y transparentes" sobre posibles beneficios otorgados de manera irregular, y que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan.

"No pueden pagar justos por pecadores", enfatizó Sáenz, y consideró que la suspensión masiva de beneficios afecta a quienes legítimamente los necesitan.

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Avelín, en Off the record: "Me critican por mi edad"

Qué cambia con la ley de Discapacidad, que rescató el Senado contra el veto de Milei

Tras el cruce de los penalistas por la sanción al abogado de Graffigna, el Colegio de Magistrados alzó el guante

Daniel Scioli en San Juan: críticas a la AFA, reunión con el CEO de Flybondi, y la "medida inteligente" de Orrego

En San Juan, dos figuras de la Justicia argentina se mostraron en contra de bajar la edad de imputabilidad: "Ya la tuvimos y fue un desastre"

Francos apuntó contra una diputada por Mendoza: "Es una ignota dirigente conocida como la de los patitos en la cabeza"

Lanzaron en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental: los 5 ejes de cómo se implementará

En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.
Vacante en tribunales

En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

El abuelo abusador durante la audiencia en Tribunales.
Abuelo pervertido

Un pastor evangélico, ya condenado por violar a una discapacitada, irá a juicio por abusar de su nieta

Te Puede Interesar

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gracias por todo, capitán: los sanjuaninos se despiden de Messi en su último partido con la Selección en Argentina video
Tiempo Pregunta

"Gracias por todo, capitán": los sanjuaninos se despiden de Messi en su último partido con la Selección en Argentina

Tras el cruce de los penalistas por la sanción al abogado de Graffigna, el Colegio de Magistrados alzó el guante
Polémica

Tras el cruce de los penalistas por la sanción al abogado de Graffigna, el Colegio de Magistrados alzó el guante

Alfredo Avelín, en Off the record: Me critican por mi edad
Tiempo Streaming

Alfredo Avelín, en Off the record: "Me critican por mi edad"

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto