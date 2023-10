Un famoso animador cambió de opinión, y ya no votará a...

Ahora, en un extensísimo posteo en la red social X, escrito de “un tirón” a juzgar por los frecuentes errores ortográficos y de sintaxis, señaló estar “de duelo”, y anunció que “hasta hoy mi voto es no positivo”.

El texto completo (textual)

“Déjame vivir el duelo Desde el domingo de las elecciones vivo discutiendo con mi conciencia la cantidad de sensaciones que no me pasaba desde la muerte de mis seres queridos. Con la diferencia que cuando un ser querido muere siempre hay un por qué o un diagnostico. En este caso, murió mi candidata, sin un diagnostico previo. Pero sí con una autopsia posterior que tiene como causa de muerte la traición. Estoy muy enojado. No por quién ganó, ya que quien ganó no votaría ni en mis sueños mas increíbles. Simplemente, porque no les creo una palabra como nos les crei cuando jugando al yoyo escuchaba las discusiones bizantinas de mi familia mitad gorila, mitad peronista. Y como una predicción macabra y dentro de su humilde intelecto proletario, vaticinaban este final macabro para la argentina. Ósea la destrucción. Ya nos vendieron todo. En este momento, nos quieren hacer lotear la dignidad. En una nota, el periodista que admiro Pablo Sirvén, cuestionaba este cambio mío de ideología, y realmente me hizo reflexionar ya que yo no cambie mi ideología. Mi ideología perdió, me entendés? No avalo el enchastre pergeñado por algún líder macabro de poner los huevos acá y gritar allá. Y dejarme pagando. Fui a comprar una Ferrari, y cambiemos me quiere entregar un fíat 800. Yo si hubiera querido votar a milei hubiera votado a milei, de hecho, tuve que soportar las envestidas de su ejercito de trols cuando el Leoncito sentía que ya era presidente y algún ignorante advenido a candidato, decirme hijo de puta, viejo meado, encobrado de larreta. Pero yo, por amor a la democracia, públicamente y en televisión le pedí al candidato que si me pedían disculpas por los agravios, podía haber llegado a reflexionar sobre mi postura. Es que realmente, me pone muy mal el chaleco antibalas, la motosierra, los agravios, el basureo de Alfonsin, y aunque no es santo ni mucho menos de mi devoción, los insultos al Papa. Ya que el Papá, es el Papa. Y el, candidato supuestamente futuro estadista. Mi bronca pasó por diferentes estados de animo, desde la ironía y el humor al desencanto y el enojo. Y desde las elecciones, no dejo de preguntarme, donde estoy parado. Denuncias de fraude, cambios de partido, abrazos fraternales, los asesinos dejan de ser asesinos, los tirabombas dejan de ser tiragomas, los psiquiátricos dejan de ser psiquiátricos, los panqueques dejan ser panqueques, los chorros dejan de ser chorros y como en lo mejor del gato pardismo todo cambia, para que todo quede igual. Los mismo nombres, la misma gente, la misma Argentina destruida, y una sola diferencia: el domingo nos levantamos, ponemos el voto pero no elegimos. Muchas gracias Cristina, muchas gracias Macri, muchas gracias Milei, Muchas gracias Massa por habernos metido en este callejón sin salida que al igual que un brete que conduce al matadero de la Republica, nos hicieron agachar la cabeza como a Patricia pidiendo perdón y nos conducen a la venezualizacion de la Argentina. Por el kirchnerismo, la hipocresía de siempre. Para Macri, creo que se apoyo tanto en la motosierra que termino cortando el partido en pedazos. Harto estoy, ahora hay que apoyar a este en contra de este. Alguna vez, carajo, me van a dejar votar por quien quiero y no por necesidad y urgencia. La gente me pregunta si me hice Massista, nada mas lejos. Si voy a votar a milei, nada mas lejos.

Llevo mas horas en plaza de mayo sosteniendo la democracia que con mi familia. Nadie me puede negar mi compromiso social, pero en este momento no permito que me apuren con el enroque y disculpas que nadie cree, no tenemos mas vida para pruebas ridículas. Y tampoco para mercenarios panqueques. De hecho, no se porque mi opinión importa tanto, lo que se es que importa. Por lo tanto, estoy enojado. Estoy de duelo. Nací con dos documentos, mi partida de nacimiento y mi voto. Que vale tanto como mi vida porque es la posibilidad de elegir en democracia. Sigo de duelo. Y cada día estoy mas convencido que nadie merece mi madrugada del domingo, hasta hoy mi voto es no positivo.

Baby Etchecopar”