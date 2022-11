Un ex jugador de la Selección le contestó a Gabriela Cerruti, por las "piedras de la derecha"

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1590691665492463618 Las piedras no representan a “la derecha”. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes, @gabicerru. pic.twitter.com/o4ItToXlI6 — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) November 10, 2022

El desatino de la colaboradora del presidente Alberto Fernández tuvo fuerte repercusión en redes, y el repudio llegó desde todo el arco político y mediático, afín al gobierno y opositor.

Cerruti pidió disculpas unas horas más tarde, pero la manera en que lo hizo, sin abandonar el discurso político y una postura soberbia por la que es muy criticada por los trabajadores de prensa, calentó más el ambiente.

"Cometí un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores. La sociedad toda quedará marcada por este tiempo de angustia que empezamos a dejar atrás colectivamente", escribió en twitter la ex periodista.

"Lamento profundamente si algún familiar de víctimas del Covid que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo", completó.

cerruti.jpg

Hoy salió a responderle el ex jugador de Racing y la Selección nacional e futbol, Hugo Perico Pérez.

“Me cuesta hablarte”, comenzó su mensaje Pérez.

Luego recordó que “mi vieja se llamaba Teresa. Mi mamá, a la que amo y voy a amar toda mi vida. La que se me fue con Covid por segunda vez y sin ningún tipo de síntomas se fue, porque se fue entregando por no ver a sus tres hijos y a sus nietos”.

“La amé toda la vida. Me enseñó los códigos de la vida junto a mi padre, que se me fue temprano también. Hoy soy huérfano de dos padres excelentes, a los que voy a amar toda mi vida y que me enseñaron códigos. Y después de escucharte a vos, Cerruti... decirte que lo único que me daba con la derecha mi mamá era el mate”, agregó.

Escuchá el mensaje completo.