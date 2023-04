Un encuestador cercano al peronismo pone a Milei al borde la presidencia

Además, Aurelio, como analista político, consideró “poco inteligente” la decisión de Mauricio Macri se subirle el precio a Javier Milei, al punto de adelantar, en un encuetro con empresarios en la Sociedad Rural, que la segunda vuelta se disputaría entre Juntos por el Cambio y La libertad Avanza.

Macri fue más lejos aún, y se mostró muy cerca del pensamiento del ultraliberal: “Él quiere dinamitar todo, yo casi todo”, había dicho.

"Es un serio riesgo el que corre Cambiemos en presentar similitud con Milei, hace que el electorado, si son tan parecidos, pueda elegir a uno u otro", analizó el consultor.

Esas declaraciones del ex presidente tampoco cayeron bien entre algunos empresarios. Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la construcción apuntó que “no me gustan frases como esas. Quiero que me digan que van a hacer. Medidas concretas”.

Volviendo al relevamiento, Aurelio confirmó que el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y La libertad Avanza, hoy cuentan con las mismas chances de entrar en un balotage.

“Si bien en la primaria puede ser el tercer espacio político, a pesar de que no está todo definido, porque no para de crecer; en un escenario de primera vuelta, producto de estas diferencias que tienen los candidatos, cae JxC entre la primaria y la primera vuelta, sube Milei y prácticamente hay un triple empate. O sea, Milei tiene la misma probabilidad de clasificar al balotaje que el peronismo o JxC", evaluó.

Para Aurelio, parte del crecimiento de Milei tiene que ver con la interna opositora. “Puede haber parte del electorado que diga: 'a ver, pará, estos de Cambiemos se están peleando todo el tiempo, eso es parte de lo que yo no quiero más, y encima de todo me dicen que son parecidos en la forma de pensar a este candidato que es nuevo y no tiene estas discusiones de la dirigencia'. Milei puede verse beneficiado", analizó.