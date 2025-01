Un empresario de apellido ilustre coquetea con una candidatura a diputado por San Juan: en qué espacio

image.png En la empresa que fundó, Alumaster.

En ese sentido, criticó la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández: "Estuvimos lidiando con listas de precios diarias y sin saber si teníamos el stock necesario para producir, lo que hizo muy difícil trabajar (...) Tras la devaluación post elecciones, nos volvimos poco competitivos, algo que afectó a toda la economía". En contraposición, desde que asumió Milei, "hemos mantenido la misma lista de precios, lo que ha hecho el trabajo mucho más fácil. Esto ha permitido a nuestros clientes planificar con mayor certeza, y nosotros ahora podemos ofrecer mejores opciones de financiación, trabajando con bancos, y ofreciendo cuotas sin interés, algo que antes era casi imposible".

Con esas declaraciones, es lícito inferir que Bravo tiene cercanía al ideario libertario. En un momento, surgió su nombre como un posible candidato de La Libertad Avanza en San Juan. El representante de Milei en la provincia, el diputado nacional José Peluc, aseguró que busca un perfil empresario similar a de Jorge Alberto Escobar en la década del '90. "Te das cuenta que las nuevas generaciones, no importa el apellido que lleven, tienen otro pensamiento. Hay mucha gente nueva, hija de empresarios sanjuaninos, que les interesa la política, que no lo han hecho nunca y que tienen miedo", señaló en Off the record, el streaming de Política de Tiempo.

Sin embargo, parece que la sangre, el apellido y la doctrina pudieron más. Fuentes de jerarquía del Partido Bloquista dijeron hubo acercamientos con Leopoldo Bravo. El joven empresario participó del brindis de fin de año en la sede partidaria. Incluso su madre, Adámoli, que supo la vicepresidenta del partido de la estrella y que se fue por diferencias ideológicas, retornó a la vida partidaria. El actual timonel bloquista, el diputado Luis Rueda, está en proceso de reconstrucción de la relación el sector de los apellidos ilustres. Además de los contactos con Polito, retomó la comunicación con Alejandro Quinto Bravo, que jugó la interna para destronarlo.

Hace rato que Bravo Jr quiere ingresar a la política. En el 2020, en el programa Paren las Rotativas, no anduvo con rodeos: "Lo dije hace 10 años y lo vuelvo a decir hoy, me gustaría ser gobernador". "La Gobernación es herramienta para poder ayudar a los demás. Veo que hay cosas que se pueden mejorar, que se pueden cambiar", dijo convencido. ¿El 2025 será el momento de retornar a la tradición política familiar? Veremos.