Un decano competirá por el Rectorado de la UNSJ: Nasisi lo acompañará

Hay confianza en el espacio de Velasco. Principalmente, porque “la gente que se está sumando es joven”. Sobre sus puntos fuertes, dijo que tiene gestión y más de 40 años dentro de la universidad. “Estuve en su momento dentro de la gestión de Tulio del Bono con lo cual conozco bastante la universidad en todos sus aspectos”, expresó.

Las pretensiones de Nasisi fueron confirmadas por este diario. No será en carácter de rector, cargo que ocupó en dos periodos, pero sí acompañando a su agrupación. Finalmente se confirmó que será con la máxima autoridad de la FAUD, con quien fundó el espacio.

Hay un grupo que busca resurgir: Pablo Padín en Sociales -que puede cosechar apoyos que le son esquivos a Marcelo Lucero-, Mario Giménez en Exactas -que puede aprovechar el fin del mandato de Rodolfo Bloch-, Eliana Perniche en Arquitectura. En tanto, en Ingeniería, “estamos armando”, principalmente por la debilidad del oficialismo tras la baja de Mario Fernández por razones de salud.

“No iba a actuar, me iba a quedar en cuarteles de invierno, me obligaron a volver”, aclaró el exrector. “Me alejé de todo porque todos sabíamos que era así, que terminaba un día y se terminaba. Pero sí me da nostalgia y pena ver la universidad como la veo hoy”, expresó.

¿Por qué Nasisi vuelve?

“Siento una pena muy grande por cómo está la universidad”, apuntó durante esta semana, “no hay un proyecto de universidad en discusión. Tengo mis reparos con Tadeo porque no creo que haya hecho buena gestión. Está en piloto automático. No gestó nada. Hay cosas que se resuelven con gestión. Es poco ejecutivo”. Una crítica al corazón del oficialismo, que sabe que no puede tener otro candidato más que Berenguer porque desencadenaría una interna sucesoria que los dispersaría en lugar de amalgamar.

El hombre que nunca perdió -dos veces decano de Ingeniería, dos veces rector- hizo una lectura del rol del titular del Rectorado y los tiempos que corren. “La sociedad sanjuanina y nacional cambió en este último tiempo, y la universidad no es una isla, se rige por las mismas reglas. Si no somos capaces de ver esos cambios o intuir cómo se va a reconfigurar esto, va a ser muy complicado. La política que nos rigió nacionalmente y provincialmente no existe más. La gente no la quiere más. Por eso la sociedad sostiene a Milei y el 47% de imagen positiva. ¿Es lo que va a quedar? No lo sé. No creo que se quede con esta idea de libertad”, dijo.