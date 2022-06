Túnel de Agua Negra: Uñac se reúne con una chilena clave

Este martes, Sergio Uñac encara una nueva gestión en el largo y complicado camino para hacer el túnel de Agua Negra . Es porque se reunirá en Buenos Aires con la embajadora chilena en Argentina, Bárbara Figueroa. Esta obra binacional fue puesta en el freezer hace años por el ex presidente Sebastián Piñera y de su par argentino Mauricio Macri, por lo que en estos años en los que se renovaron los presidentes de ambas naciones, se espera que se reavive el proyecto que quedó a punto de licitarse. No obstante, si bien ha tenido guiños de parte de Alberto Fernández, el recién llegado Gabriel Boric aún se muestra con dudas para avanzar.

En este marco, la reunión de Uñac con la diplomática no es poca cosa. Será una jornada donde San Juan buscará esclarecer cuestionamientos que viene manteniendo La Moneda sobre la factibilidad de los trabajos entre Iglesia y Coquimbo , más allá de que hay gran cantidad de estudios hechos por consultoras de prestigio internacional que avalan la ubicación y los trabajos de perforar en Agua Negra.

"Viajo a Buenos Aires donde tengo uan entrevista con la embajadora de Chile en Argentina. Vamos a conversar algunos temas. Probables visitas de ella, vamos a conversar sobre el tema del túnel", confirmó Uñac este martes en rueda de prensa.

Analizó que no es un tema sencillo. "Hay distintas opiniones, esta es la pura verdad. En la Región de Coquimbo, la opinión mayoritaria obviamente que se inclina a favor del túnel, y estamos trabajando con las autoridades. La actual gobernadora -Kris Naranjo- tiene una visión que nosotros la queremos seguir discutiendo, porque en definitiva si hablamos de integración física se realiza primero con la habilitación física casi permanente del paso, cosa que no está ocurriendo. Y luego, con la construcción del túnel para que los 365 días del año podamos tener no solamente una visita turística sino un tráfico comercail importante entre San Juan y Coquimbo y eso potenciael Corredor Bioceánico. El túnel es mucho más que un paso que pueda permitir a San Juan y Coquimbo estar conectados, sino que va a permitir que todo el centro de Argentina, que Uruguay, el Sur de Brasil, Paraguay a través de la hidrovía, puedan comunicarse con el mercado asiático", valoró el mandatario.

Y siguió describiendo el panorama: "La verdad que con el Gobierno de Piñera nunca nos pudimos poner de acuerdo. Acá vino el alcalde de Vicuña y expresó que el gobierno de Piñera era centralista y le interesaba potenciar Libertadores y dejar de lado cualquier otro paso, cuando nuestra visión es que los pasos no compiten sino que se complementan".

Uñac ya en la asunción del nuevo presidente chileno en marzo le planteó la necesidad de ahondar en concretar el túnel. Y le reiteró esta inquietud en la primera visita del mandatario trasandino a la Argentina. Pero no se dio el aval esperado todavía. Incluso Boric habló de cambiarle la ubicación al túnel, cosa que la gestión uñaquista rechaza porque existe toda una base de estudios que respaldan la ubicación que hace décadas se mantiene.

"Ahora el presidente Boric ha llegado hace muy poco al gobierno, estamos haciendo los primeros pasos en el desarrollo de su gestión. Hay que darle un tiempo prudencial para que pueda estudiar el proyecto. Nosotros creemos que por la visión que debería ser contrapuesta a la visión de Piñera, el presidente Boric debería potenciar la integración regional, que cada región pueda tener el contacto con sus pares. En este caso, Coquimbo con la provincia de San Juan", remarcó.

Otra cumbre clave: Liga de Gobernadores

Uñac confirmó también que participará de una nueva cumbre de la Liga de Gobernadores. "El 24 hay un encuentro en Chaco de la Liga de Gobernadores, algunos vamos a participar de manera presencial, otros lo haremos de manera virtual, yo voy a ir mirando la agenda. Pero la Liga viene muy bien, creo que estamos discutiendo los temas que a los argentinos les interesan. Unidad del país, cosas que de uno y otro sector se niega, desde oficialismo y oposición. Discutimos proyectos federales, la federalización de la transferencia de los subsidios al transporte que es inintendendible que el 80% quede para Área Metropolitana de Buenos Aires y el 20% para el resto de las provincias, pero estamos dando los primeros pasos", informó en rueda de prensa.

También analizó sobre la organización que "debería ser una conducción lineal. Somos 17 gobernadores, todos tenemos algo para opinar. No debería haber un liderazgo único porque eso atentaría contra una institución que está conformada por pares".