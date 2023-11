Tremendo cruce de Malena Galmarini a María Eugenia Vidal: ¡le dijo de todo!

Cruce Patricia Bullrich: "Massa no sabe ni leer ni escuchar"

En su posteo, la ex gobernadora de Buenos Aires cuestionó a Massa por no declarar ser kirchnerista.

Ex Presidente de la Cámara de Diputados de Alberto Fernandez.

Actual Ministro de Economía de Alberto Fernandez.

Responsable del dólar a $1000 y la inflación del 138%



Sergio Massa es igual de kirchnerista que Cristina,… pic.twitter.com/rI57cx0CpI — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 30, 2023

“Ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Ex Presidente de la Cámara de Diputados de Alberto Fernández. Actual Ministro de Economía de Alberto Fernández. Responsable del dólar a $1000 y la inflación del 138%. Sergio Massa es igual de kirchnerista que Cristina, Alberto y Axel”, escribió.

Heidi

Leona

Porteña

Bonaerense

Porteña, otra vez

Cerró escuelas

Detonó la PBA y rajó a CABA (o la rajaron?)

Responsable de la muerte de Sandra y Rubén, docentes.

Casada con Tagliaferro aunque separada un mes después de la elección.

Dice haberse mudado… https://t.co/TJnRU8bf1y — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) November 1, 2023

Filosa, Galmarini le respondió con una enumeración extensa de características que entiende, tiene Vidal, y su gestión como mandataria provincial: “Mariu. Heidi. Leona. Porteña. Bonaerense. Porteña, otra vez. Cerró escuelas. Detonó la PBA y rajó a CABA (o la rajaron?). Responsable de la muerte de Sandra y Rubén, docentes. Casada con Tagliaferro aunque separada un mes después de la elección. Dice haberse mudado por las mafias pero se mudó antes (bola mágica?). Mentirosa. Desagradecida. De Larreta. De Macri. De Larreta, de nuevo. De Macri y Milei. Perdió las elecciones y quedó con sangre en el ojo. Uf, no podría describirla en una frase!!! . (No pongo foto para no ofender)”.