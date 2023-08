Patricia Bullrich, dura contra Vidal y Manes: "Son dos...

Quizá esta misma indefinición estadística llevó a que muchos dirigentes esperaran hasta los últimos días para ratificar sus apoyos.

En las últimas horas, María Eugenia Vidal y Facundo Manes confirmaron que en estas elecciones apoyarán la precandidatura de Rodríguez Larreta.

"Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso. Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre. Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades", escribió vidal en sus redes sociales.

Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio… pic.twitter.com/knPKjnrAr7 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 2, 2023

Patricia Bullrich, que pasó las primeras horas tras los mensajes en total silencio. Escueta, apeló al ninguneo: “Son dos votos”, apuntó.

La declaración fue realizada en una recorrida por la ciudad bonaerense de Olavarría, cuando un periodista le preguntó si se sentía “traicionada”: “No, son dos votos, nuestra decisión es estar con la gente y vamos a ganar por más de dos votos, estamos tranquilos”, señaló.

La decisión de María Eugenia Vidal, mujer del PRO, había sido criticada, lógicamente, desde el bullrichismo. Uno de los que se expresaron contra la posición de la ex gobernadora de Buenos Aires fue Mauricio Macri, quien aseguró que Vidal había “desdibujado su perfil político”. Más tarde, en sus redes sociales, se desdijo y señaló que “en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio”.