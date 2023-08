La "Locomotora" revolucionó el centro sanjuanino: selfies, discurso bullrichista y consejo a Yúdica

WhatsApp Image 2023-08-03 at 13.50.00 (1).jpeg

Olivera es un símbolo del boxeo argentino. Ganó seis títulos mundiales, cinco en diferentes pesos, e igualó a Floy Mayweather, aunque marca una diferencia con el pentacampeón estadounidense. "Yo los gané por nocaut, él los ganó por puntos".

En este contexto se refirió a la derrota de Leonela Yúdica en Las Vegas, donde cayó Seniesa Estrada en un fallo unánime polémico. "Cuando vas a otro país tenés que ganar por nocaut. Yo noqueé a Jackie Nava (mayo de 2006) y me consagré campeona mundial del peso supergallo de WBC ; ella cayó tres veces. A Leonela le diría que siga, que se prepare y vaya para adelante".

WhatsApp Image 2023-08-03 at 13.50.00.jpeg

Luchadora incasable por los derechos de las mujeres boxeadoras, Olivera remarcó que hay escases de campeonas por la "mala gestión dirigencial" que hay en la disciplina: "Se chorean la plata, los promotores, la federación. Yo con el boxeo no me compré ni un auto viejo. Preguntale a Yúdica cuánto le dieron. Las mujeres llenan estadios, pero se roban la plata. Nos dan dos mangos y se la dejan todos ellos. Me pasó a mí".