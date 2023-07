Tras un spot, Rodríguez Larreta cuestionó fuerte a Patricia Bullrich

“Los cambios no son a las trompadas”, señaló Horacio Rodríguez Larreta contestando a la crítica número 1 millón que Patricia Bullrich le hizo, acusándolo de tibio, blando, o dialoguista.

“La historia argentina demuestra que eso no funcionó”, insistió Larreta, tratando de diferenciarse del perfil que busca acentuar Bullrich, que grafica su intransigencia con un nuevo slogan: “Si no es todo, es nada”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1677437336924340225%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada.



Sumate a #LaFuerzaDelCambio:https://t.co/a74OLFn1zX pic.twitter.com/AqsocnLHYQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2023

En un nuevo spot, Bullrich reivindicó su “fuerza necesaria para introducir los cambios en el país (…) Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias".

A esto Larreta opuso “un camino distinto al camino de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que eliminarlo".

En el spot la intención de Bullrich de plantarse en el costado más duro de la política nacional es tan grande que hasta llegar a esmerilar al gobierno de su aliado político, Mauricio Macri, al que acusó de haber hecho “las cosas a medias”.

"Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez", se refirió, recordando especialmente la tarde de las “14 toneladas de piedra” lanzadas en el a Plaza de los dos congresos, en oportunidad de debatirse en el Parlamento la reforma previsional.

"Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio", remata el spot, en el que reivindica la figura de su precandidato a vicepresidente, el radical mendocino Luis Petri, identificado también con la línea dura de Juntos por el Cambio.