Massa, Rodríguez Larreta y Bullrich lanzaron sus spots de campaña

Los precandidatos a presidentes Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich difundieron sus primeros spots de campaña, de cara a las PASO que se realizarán el próximo 13 de agosto. En los videos no faltó nada, desde críticas al oficialismo hasta la puesta en valor de la economía y defensa de la Patria.

Pero no solo aparecen personas anónimas. Al final del video se puede ver por unos instantes a Eduardo “Wado” De Pedro, quien tuvo que bajar su precandidatura cuando las cabezas del peronismo lo eligieron a Sergio Massa. Además, aparece Agustín Rossi, quien es compañero de fórmula de Massa.

Horacio Rodríguez Larreta y los mensajitos en un papel

Desde el equipo de comunicación del precandidato señalaron que las escenas que aparecen en el video de un minuto fueron recreadas en base a “situaciones reales”. Se recrearon escenas que fueron armadas tras una convocatoria en redes sociales donde se les preguntaba a los usuarios “¿Qué perdiste en estos últimos cuatros años?”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1677769639843995648&partner=&hide_thread=false Los argentinos venimos perdiendo muchas cosas desde hace años, pero es hora de dejar todo eso atrás.



Llegó el momento de hacer un cambio, pero no cualquier cambio: HAGAMOS EL CAMBIO DE NUESTRAS VIDAS. pic.twitter.com/8Jx5fm2TPx — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 8, 2023

“No llego a fin de mes”, “No le pude festejar el cumpleaños a mi hija”, “Me cambiaron de colegio”, son algunos de los mensajes que se leen en el spot. El último papel lo muestra el propio Rodríguez Larreta y el mensaje reza: “Este país no tiene arreglo”, algo que suele decirse de la Argentina. En contraposición, el jefe de Gobierno cierra: “Este país sí tiene arreglo”.

Patricia Bullrich, un discurso con fuerza e imágenes del peronismo como ejemplo

La precandidata de Juntos por el Cambio difundió su spot el viernes 7 de julio. De los tres, es el spot más largo, durando 1:24 minutos. “Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada”, señaló la referente de la oposición en la publicación que hizo junto al video en redes sociales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1677437336924340225&partner=&hide_thread=false Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada.



Sumate a #LaFuerzaDelCambio:https://t.co/a74OLFn1zX pic.twitter.com/AqsocnLHYQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2023

Durante todo el video, la presidenta del PRO señala las falencias que actualmente hay en el país con extractos de entrevistas realizadas en la calle como fragmentos de informativos y noticieros. “Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias”, señala en una parte de su discurso.

Un detalle no menor es que el video de Bullrich generó una polémica y no por usar imágenes de referentes del oficialismo, como Sergio Massa. A lo largo de los 84 segundos que dura el video de campaña, la exministra de Seguridad critica lo sucedido en el país en los últimos años. Pero el periodista Ignacio Corral, que trabaja en diversos medios, comentó en una publicación que hizo: “Este testimonio que usa Patricia Bullrich en su spot de campaña forma parte del documental ‘Comer en la calle’ que hicimos con Filo News en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri”.

Junto a su posteo en redes sociales, el periodista compartió un enlace al documental donde también en el segundo 13 aparece la misma mujer, llamada Silvana, diciendo la misma frase, con la misma ropa, pero con un plano más abierto.