Tras la mudanza de la FNS, ¿qué piensa hacer el Gobierno Provincial con el Predio Ferial de Chimbas?

"Nosotros creemos que hay que darle uso. El premio es hermoso. No está en discusión eso. Y que este año no tenga la Fiesta del Sol ahí, no significa que no vamos a generar eventos, que no vamos a trabajar con el municipio para que se generen eventos. No pasa por ahí", aseguró el funcionario este viernes, en diálogo con Canal 13 San Juan.